100 миллионов долларов за роль: кто из голливудских звезд зарабатывает больше всего

В мире большого кино гонорары актеров достигают невероятных масштабов. Некоторые звезды получают за одну роль суммы, которые могут показаться фантастическими. Если вы когда-нибудь задумывались, сколько зарабатывают наиболее известные голливудские актеры, стоит заглянуть в мир роскошных гонораров. Мы рассмотрим, кто из них получает тысячи долларов за каждую минуту съемки и какие звезды возглавляют список самых высоких оплат.

Дэниел Крейг. Фото из открытых источников

1. Дэниел Крейг – $100 миллионов

Английский актер, получивший известность благодаря роли Джеймса Бонда, стал одним из самых высокооплачиваемых актеров Голливуда. За свое участие в детективе "Достать ножи" и двух его сиквелах от Netflix он получил не менее $100 миллионов. Это результат не только высокой популярности актера, но и огромного интереса к самому проекту.

2. Дуэйн "Скала" Джонсон – $50 миллионов

"Скала" – это имя, ставшее синонимом успеха в киноиндустрии. Дуэйн Джонсон, начинавший свою карьеру как профессиональный борец, стал настоящей кинозвездой. За свою роль в фильме "Красное сообщение", ставшем одним из самых просмотренных на Netflix, Джонсон заработал $50 миллионов. Огромную сумму получил он не только благодаря актерскому мастерству, но и благодаря своему огромному влиянию на социальные сети и личной популярности среди зрителей.

3. Уилл Смит – $40 миллионов

Актер, который долгие годы является одной из самых больших кинозвезд, заработал $40 миллионов за роль в фильме "Король Ричард". Уилл Смит, снискавший славу благодаря фильмам, таким как "Я, легенда" и "Человек в черном", продолжает оставаться на вершине спроса среди продюсеров. Его способность привлекать зрителей на экраны благодаря эмоциональным и мощным ролям помогла ему остаться на вершине списка самых высокооплачиваемых актеров.

4. Дензел Вашингтон – $40 миллионов

Еще одна звезда Голливуда, неоднократно подтверждавшая свое актерское мастерство на больших экранах. За роль в фильме "Дьявол в деталях" Дензел Вашингтон получил $40 миллионов. Благодаря своим ролям в таких кинолентах, как "Тренировочный день" и "Филадельфия", Вашингтон зарабатывает большие гонорары, подтверждающие его статус одного из величайших талантов в киноиндустрии.

5. Леонардо ДиКаприо – $30 миллионов

Леонардо ДиКаприо, один из самых талантливых и популярных актеров Голливуда, заработал $30 миллионов за свое участие в фильме "Не смотри вверх". Как актер, уже много лет собирающий впечатляющие гонорары, он продолжает доминировать на большом экране. Его вклад в фильмы, такие как "Титаник" и "Волк с Уолл-стрит", гарантируют высокие гонорары, которые не меняются даже в эру стриминговых платформ.

6. Марк Волберг – $30 миллионов

Актер, получивший популярность благодаря фильмам "Плохие парни" и "Трансформеры", получил $30 миллионов за роль в фильме "Правосудие Спенсера". Волберг также известен как продюсер и предприниматель, позволяющий ему обеспечивать себе высокое финансовое положение не только из-за актерских ролей, но и из-за собственных бизнес-проектов.

7. Дженнифер Лоуренс – $25 миллионов

Дженнифер Лоуренс, снискавшая славу благодаря роли в "Голодных играх", получила $25 миллионов за участие в фильме "Не смотри вверх". Ее способность быть в центре внимания благодаря увлекательным ролям позволяет ей получать огромные гонорары. Кроме того Лоуренс активно работает в продюсерской деятельности, что еще больше повышает ее финансовые возможности.

8. Джулия Робертс – $25 миллионов

Икона Голливуда, Джулия Робертс, получила $25 миллионов за роль в фильме "Оставь мир позади". Ее карьера, продолжающаяся уже несколько десятилетий, не теряет популярности. Огромный опыт и большое влияние в киноиндустрии позволяют Робертсу зарабатывать невероятные суммы за каждую свою роль.

9. Сандра Баллок – $20 миллионов

Благодаря своей роли в "Затерянном городе Д", Сандра Баллок заработала $20 миллионов. Актриса уже не один год является одним из самых больших имен в Голливуде, ее фильмы регулярно собирают огромные кассовые сборы. Это позволяет ему получать высокие гонорары даже за комедийные или приключенческие роли.

10. Райан Гослинг – $20 миллионов

Райан Гослинг, известный своим участием в таких фильмах, как Ла Ла Ленд и Водитель для ночных поездок, заработал $20 миллионов за свою роль в Серый человек. Его актерское мастерство и популярность среди зрителей сделали его одним из самых востребованных актеров Голливуда.