10 лучших мультфильмов, которые обязательно стоит посмотреть

Мультипликационные студии Pixar, Disney и другие создали настоящие шедевры, увлекающие воображение взрослых и малых зрителей. Они заставляют нас смеяться, плакать, мечтать и верить в чудеса. Портал "Комментарии" подготовил подборку из 10 лучших мультфильмов, которые нужно посмотреть.

10 лучших мультфильмов

Просматривая эти мультфильмы, вы не только проведете время с пользой, но получите массу положительных эмоций. Они учат доброте, дружбе, смелости и помогают верить в себя.

Головоломка 1 / 2

Мультфильм "Головоломка" от студии Pixar стал настоящим прорывом в анимации, который предложил оригинальный взгляд на человеческие эмоции. В нем девочка Райли переживает тяжелый период переезда и адаптации, а в ее голове буквально "живут" пять базовых эмоций: Радость, Гнев, Грусть, Страх и Отвращение. Каждая из этих эмоций играет свою роль и формирует личность главной героини. Продолжение 2024 года "Головоломка 2" еще глубже исследует мир эмоций и добавляет дополнительных персонажей.

Ледяное сердце 1 / 2

Анимационный фильм "Ледяное сердце" рассказывает историю принятия двух сестер-принцесс Эльзы и Анны. У Эльзы есть магические способности, которых она боится и пытается скрыть. Однако из-за страха она случайно замораживает все королевство. Младшая сестра Анна пытается спасти Эльзу и отправляется в опасное путешествие, чтобы вернуть лето. В продолжении "Ледяное сердце 2" больше раскрывают деталей о магических силах Эльзы. Обе части стали хитами, поэтому Disney в 2027 году планирует выпустить "Ледяное сердце 3".

Клаус

Анимация в 2D-стиле от Netflix быстро завоевала зрителей, особенно в новогодний период. Это трогательная история о молодом и амбициозном почтальоне, который помогает создать легенду о Санта-Клаусе.

Человек-паук: Вокруг вселенной / Сквозь Вселенную / По ту сторону Вселенной

"Человек-паук: Вокруг вселенной" стал настоящим взрывом креатива и инноваций в анимации, поразивших зрителей. Мультфильм рассказывает историю подростка Майлза Моралеса, который становится Человеком-пауком. Однако оказывается, что он не один такой, ведь в мультивселенной существуют и другие люди-пауки из разных миров. Нестандартный рассказ, яркий визуальный стиль и эксперименты по кадрированию сделали этот мультфильм одним из лучших. Кроме того, продолжение также было высоко оценено как критиками, так и почитателями.

Коко

Яркий и эмоциональный мультфильм, события которого происходят во время мексиканского праздника Día de los Muertos — День мертвых. Главный герой мальчик, по имени Мигель, мечтает стать музыкантом и случайно попадает в мир мертвых, где встречает своих предков и узнает много нового о своей семье и истории.

История игрушек 1-4

Серия мультфильмов "История игрушек" сменила анимационное кино, ведь именно первая часть стала первой полнометражной 3D-анимацией. Главные герои ковбой Вуди, космический рейнджер Базз Лайтер и их друзья переживают множество приключений, учатся дружить, ценить друг друга и принимать перемены. Мультфильм затрагивает вечные темы дружбы, верности и взросления.

ВОЛЛ·И

"ВАЛЛ-И" – это мультфильм, заставляющий задуматься о будущем нашей планеты и роли человека в нем. В нем главный персонаж – это маленький робот ВАЛЛ-И, оставшийся на Земле, чтобы очистить ее от мусора. Однако его жизнь меняется, когда он встречает другого робота.

Рататуй

Мыши на кухне обычно пугают, но это не касается этого мультфильма. В нем талантливая крыса Реми хочет покорить мир французской кухни. Благодаря своему таланту и настойчивости он добивается своей цели и доказывает, что даже крыса может стать большим кулинаром. Глубокий сюжет и искусная анимация сделали этот фильм настоящей классикой.

Король Лев

Один из самых известных и величественных мультфильмов в истории Disney. В основе сюжета положена эпическая история львенка Симбы, который теряет отца и проходит тяжелые испытания, чтобы в конце путешествия стать настоящим королем.

Вперед и вверх

Трогательная история повествует о пожилом Карле Фредриксене, который отправляется в путешествие на воздушном шаре. Однако случайно к его путешествию присоединяется мальчик Рассел, меняющий путешествие мужчины. "Вперед и вверх" – это мультфильм о мечтах, потерях и умении ценить каждый миг жизни.

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