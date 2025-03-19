10 известных актеров, которых вы не замечали в культовых фильмах

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Slava Kot
Многие голливудские звезды начинали свою карьеру с незаметных ролей, прежде чем стали известны на весь мир. И хотя сегодня их имена знает каждый, есть немало фильмов, в которых они появились задолго до славы. Портал "Комментарии" собрал подборку из десяти таких неожиданных ролей известных актеров.
Незаметная роль Тимоти Шаламе в фильме "Интерстеллар"
До того, как он стал звездой сериала "Половое воспитание", юный Эйса Баттерфилд сыграл одну из важнейших ролей в драме "Мальчик в полосатой пижаме" – сына нацистского коменданта, подружившегося с мальчиком из концлагеря.
Первое обширное знакомство зрителей с будущим обладателем "Оскара" произошло еще в "Ночи в музее", где Малек сыграл фараона Ахменра. Его персонаж оживал каждую ночь и помогал главному герою в комических приключениях.
Задолго до роли Фродо во "Властелине колец" Элайджа Вуд появился в эпизодической сцене второй части "Назад в будущее". Он сыграл мальчика, пытавшегося освоить аркадную игру в кафе будущего.
Еще до "Перл-Харбора", "Армагеддона" и "Операции Арго" юный Бен Аффлек на несколько секунд появился в сериале "Баффи – истребительница вампиров". Он сыграл баскетболиста, столкнувшегося с вампиром.
Пока весь мир не увлекался его игрой в "Дюне", Тимоти Шаламе уже играл небольшую, но важную роль в "Интерстелларе" Кристофера Нолана. Он сыграл юного Тома – сына главного героя, которого позже сыграл Кейси Аффлек.
Задолго до своей культовой роли короля Джоффри в "Игре престолов", Глисон появился в "Бэтмене: Начало". Он сыграл мальчика, который с восхищением смотрел на Бэтмена – возможно, это был намек на его будущую жестокую власть в сериале?
Одно из первых появлений Милы Кунис в кино – крошечная роль в "Любимой, мы уменьшились". Будущая звезда "Черного лебедя" была еще ребёнком, когда снялась в этом фильме.
Еще задолго до "Черной вдовы" и "Трудности перевода" Скарлетт Йоханссон сыграла в "Один дома 3". Она исполнила роль старшей сестры главного героя, которая с недоверием относилась к его рассказам о преступниках.
В первом эпизоде "Звездных войн" Кира Найтли сыграла Сабе – служанку, выполнявшую роль двойника принцессы Падме. Это был один из ее первых выходов на большой экран, и многие зрители даже не заметили подмены.
До "Титаника" и "Волка с Уолл-стрит" юный Леонардо Ди Каприо снялся в третьем фильме серии "Зубастики" – малобюджетном хороре о кровожадных пришельцах.
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