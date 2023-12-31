10 худших фильмов 2023 года: первое место получила лента о Винни-Пухе

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Slava Kot
Портал Metacritic собрал отзывы критиков о фильмах, которые вышли в 2023 году и назвал самые плохие из них. Лидером рейтинга стала интерпретация рассказа о Винни-Пухе и Пятачке, ставших серийными убийцами.
Худший фильм 2023 года стал "Винни-Пух: Кровь и мед". Кадр из фильма
Metacritic назвал фильм ужасов "Винни-Пух: Кровь и мед" самым худшим фильмом 2023 года. Портал указывает, что в 2023 году у компании The Walt Disney закончились авторские права на владение героями произведений английского детского писателя Алана Милна. Таким образом, такие персонажи как Винни-Пух и Пятачок стали общедоступными и попали в кровавый слэшер.
По сюжету самого плохого фильма 2023 года Винни-Пух и Пятачок стали серийными убийцами, преследующими студенток колледжа. Фильм, снятый за две недели с бюджетом 100 тыс. долларов, несмотря на негативную прессу и критику смог собрать в мировом прокате 5 млн долларов. На портале Metacritic "Винни-Пух: Кровь и мед" имеет 16% одобрительных отзывов.
Вторым в списке худших фильмов 2023 признана биографическая лента "На крыльях и в молитве", которая рассказывает историю выживания во время полета самолета в котором погиб пилот. Тройку лидеров замыкает христианский документальный фильм "После смерти". В нем описаны истории разных людей, переживших опыт клинической смерти.
10 худших фильмов 2023 года по версии Metacritic:
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