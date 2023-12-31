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10 худших фильмов 2023 года: первое место получила лента о Винни-Пухе

В 2023 году вышло несколько фильмов, которые следует миновать во время просмотра, ведь они названы худшими фильмами года.

31 декабря 2023, 14:30
Автор:
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Slava Kot
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Портал Metacritic собрал отзывы критиков о фильмах, которые вышли в 2023 году и назвал самые плохие из них. Лидером рейтинга стала интерпретация рассказа о Винни-Пухе и Пятачке, ставших серийными убийцами.

10 худших фильмов 2023 года: первое место получила лента о Винни-Пухе

Худший фильм 2023 года стал "Винни-Пух: Кровь и мед". Кадр из фильма

Metacritic назвал фильм ужасов "Винни-Пух: Кровь и мед" самым худшим фильмом 2023 года. Портал указывает, что в 2023 году у компании The Walt Disney закончились авторские права на владение героями произведений английского детского писателя Алана Милна. Таким образом, такие персонажи как Винни-Пух и Пятачок стали общедоступными и попали в кровавый слэшер.

По сюжету самого плохого фильма 2023 года Винни-Пух и Пятачок стали серийными убийцами, преследующими студенток колледжа. Фильм, снятый за две недели с бюджетом 100 тыс. долларов, несмотря на негативную прессу и критику смог собрать в мировом прокате 5 млн долларов. На портале Metacritic "Винни-Пух: Кровь и мед" имеет 16% одобрительных отзывов.

"То, что могло быть наполовину приличной дурацкой идеей, становится полным кошмаром плохого выбора и ужасного кино", — говорит кинокритик Росс Бонайме о фильме "Винни-Пух: Кровь и мед".

Вторым в списке худших фильмов 2023 признана биографическая лента "На крыльях и в молитве", которая рассказывает историю выживания во время полета самолета в котором погиб пилот. Тройку лидеров замыкает христианский документальный фильм "После смерти". В нем описаны истории разных людей, переживших опыт клинической смерти.

10 худших фильмов 2023 года по версии Metacritic:

  • "Винни-Пух: Кровь и мед" — 16%
  • "На крыльях и в молитве" – 19%
  • "После смерти" – 22%
  • "Дети кукурузы" – 22%
  • "Фрилансер" – 23%
  • "Милый Девид" — 25%
  • "Клуб убийц" – 27%
  • "Рай для дурака" — 27%
  • "Беспокойная ночь" — 30%
  • "Неудержимые 4" — 30%

Ранее портал "Комментарии" публиковал подборку лучших фильмов на новогодние праздники.

Также "Комментарии" писали, что учёные назвали самые страшные фильмы в истории кино.



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Источник: https://www.metacritic.com/pictures/worst-movies-of-2023/7/
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