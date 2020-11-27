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5 самых высоких актеров Marvel

Подборка высоких актеров, сыгравших незабываемые роли в супергеройских фильмах

сегодня, 03:00
Автор:

Диденко Светлана

Самые высокие актеры Голливуда, которые сыграли героев Marvel.

5 самых высоких актеров Marvel

Фото с открытых источников

Кастинг-директоры фильмов вселенной Marvel постарались подобрать актеров, которые идеально подойдут в качестве супергероев. Главная особенность — их высокий рост. 

1. Крисс Прэтт (1,88 м)

Актер сыграл Питера Квилла (Звездного Лорда) в "Стражах Галактики". Дерзкий, но смелый персонаж был одним из самых высоких участников команды, конечно, если не брать во внимание Грута. Рост Пратта несомненно помогает ему в карьере, ведь на экране он имеет  непревзойденный вид.

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2. Том Хиддлстон (1,88 м)

Наверняка не найдется такого человека, который не оценит гениальную роль Тома Хиддлстон в фильмах от Marvel. И хотя он все равно ниже своего экранного брата Тора, его мастерская игра бога Локи компенсирует все недостатки.

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3. Сэмюэль Л. Джексон (1, 89 м)

Человек, который объединил Мстителей, заслуживает место в этом списке. Тем более с таким ростом. В фильмах только один вид Ника Фьюри заставляет врагов дрожать.

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4. Крис Хемсворт (1,90 м)

Именно такого гиганта искали продюсеры, чтобы тот воплотил на экране могущественного бога грома Тора. Широкоплечий Крис Хемсворт со своим высоким ростом и идеальной игрой покорил сердца поклонников с первого появления в кадре.

5 самых высоких актеров Marvel - фото 5

5. Пол Беттани (1,91 м)

Самым высоким в киновселенной Marvel оказался британский актер Пол Беттани. Он сыграл робота-андроида по имени Вижн, который присоединился к миссии Мстителей. Рост актера помог выгодно подчеркнуть мужество и силу персонажа.

5 самых высоких актеров Marvel - фото 6

Напомним, ранее "Комментарии" составляли подборку актеров Marvel, которые снялись вместе в других фильмах.


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Источник: https://screenrant.com/mcu-actor-height-tallest-shortest/
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