5 самых высоких актеров Marvel

Самые высокие актеры Голливуда, которые сыграли героев Marvel.



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Кастинг-директоры фильмов вселенной Marvel постарались подобрать актеров, которые идеально подойдут в качестве супергероев. Главная особенность — их высокий рост.



1. Крисс Прэтт (1,88 м)

Актер сыграл Питера Квилла (Звездного Лорда) в "Стражах Галактики". Дерзкий, но смелый персонаж был одним из самых высоких участников команды, конечно, если не брать во внимание Грута. Рост Пратта несомненно помогает ему в карьере, ведь на экране он имеет непревзойденный вид.





2. Том Хиддлстон (1,88 м)

Наверняка не найдется такого человека, который не оценит гениальную роль Тома Хиддлстон в фильмах от Marvel. И хотя он все равно ниже своего экранного брата Тора, его мастерская игра бога Локи компенсирует все недостатки.





3. Сэмюэль Л. Джексон (1, 89 м)

Человек, который объединил Мстителей, заслуживает место в этом списке. Тем более с таким ростом. В фильмах только один вид Ника Фьюри заставляет врагов дрожать.





4. Крис Хемсворт (1,90 м)

Именно такого гиганта искали продюсеры, чтобы тот воплотил на экране могущественного бога грома Тора. Широкоплечий Крис Хемсворт со своим высоким ростом и идеальной игрой покорил сердца поклонников с первого появления в кадре.





5. Пол Беттани (1,91 м)

Самым высоким в киновселенной Marvel оказался британский актер Пол Беттани. Он сыграл робота-андроида по имени Вижн, который присоединился к миссии Мстителей. Рост актера помог выгодно подчеркнуть мужество и силу персонажа.





Напомним, ранее "Комментарии" составляли подборку актеров Marvel, которые снялись вместе в других фильмах.

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