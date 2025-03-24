5 психологически-криминальных триллеров, которые увлекут вас до последнего кадра



















От психологических триллеров до криминальных детективов и комедийно-драматических сюжетов эти новые сериалы подарят вам море эмоций и не позволят заскучать. Предлагаем несколько триллеров с неожиданными поворотами и увлекательными интригами.

Фото: колаж

Репли

Этот психологический триллер, снятый по мотивам романа Патриции Гайсмит "Талантливый мистер Рипли", переносит нас в 1960-е годы. Состоятельный мужчина нанимает мелкого жулика Тома Рипли для того, чтобы тот уехал в Италию и вернул домой его сына. Однако эта задача дает Тому возможность начать совершенно новую жизнь, превращающуюся в увлекательную и опасную игру.



Убивайте осознанно

Успешный адвокат, которому все больше начинает не хватать эмоциональной близости с семьей, оказывается на грани выгорания. Уставший от рутины, он решает изменить свою жизнь и записывается на семинар по осознанности. Однако эта попытка перезагрузки приводит к неожиданным последствиям: герой становится серийным убийцей.



Черное такси

После ухода с работы учитель Тони Конрой начинает работать таксистом, чтобы заработать на жизнь. Его единственная отрада – это звонки к ночному радиошоу, где он делится своими переживаниями с ведущим Лоуренсом Брайтвеем. Впоследствии это общение становится для Тони единственной надеждой, но безобидная дружба превращается в опасную зависимость, что может привести к трагическим последствиям.









Гавань

Детектив Эмбер Мэннинг расследует загадочную смерть журналистки, погибшей в пожаре на озере. Она работала над делом пропавшего человека и обнаружила любовный треугольник. Чем глубже Эмбер впадает в расследование, тем больше шокирующих открытий делает. Как далеко она готова зайти, чтобы найти ответы на свои вопросы?



Ужасное лето

Жанетт хочет быть популярной, как ее одноклассница Кейт – любимица школы с парнем и верными друзьями. Однако когда Кейт внезапно исчезает, Жанет начинает занимать ее место: меняет стиль, привлекает внимание парня Кейт и становится частью ее круга друзей. Но радость от новой популярности быстро проходит, когда секреты Жанетт становятся известны.



Портал "Комментарии" писал, что 2025 год обещает стать настоящим праздником для киноманов. На большие экраны выйдут долгожданные продолжения известных франшиз, оригинальные истории талантливых режиссеров и экранизации популярных книг.