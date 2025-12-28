5 лучших фильмов с Брижит Бардо, сделавших ее иконой мирового кино

Рубрики
28 декабря стало известно о смерти французской актрисы Брижит Бардо. Она была не просто звездой французского кинематографа, а культурным феноменом 20 века. Брижит Бардо олицетворяла новую женственность, которая была свободной, чувственной, мятежной и стала символом эпохи, изменявшей представление о женщине на экране. Ее фильмы вызвали скандалы, собирали кассу и влияли на моду, искусство и общественные настроения далеко за пределами Франции. В память об актрисе собрали пять лучших фильмов из Брижит Бардо.
Брижит Бардо. Постер к фильму "Презрение" 1963 года
Сыграв в около 50 фильмах, Брижит Бардо оставила актерскую профессию на пике популярности. В 1973 году, когда ей было всего 39, она неожиданно объявила о завершении карьеры, чтобы сохранить в памяти почитателей свой безупречный образ. С этого времени она посвятила себя зоозащитной деятельности, основав всемирно известный благотворительный фонд для спасения животных. Подготовили пять фильмов, без которых невозможно понять феномен Брижит Бардо.
Фильм, который мгновенно превратил Бардо в международную суперзвезду, а курортный Сен-Тропе в культовое место отдыха. Ее Жульетта — "хорошая-плохая девушка", объект желания и символ женской свободы, разрушившей табу своего времени. Лента повлекла за собой волну возмущения, особенно в США, где ее рекламировали, как "Бог сотворил женщину, но дьявол сотворил Бриджит Бардо!". Ее окрестили "аморальной", но именно этот скандал сделал Бардо глобальной иконой.
Легкая, очень успешная комедия, в которой Бардо доказала, что способна быть не только роковой, но и иронической. Ее образ стал олицетворением современной французской женщины: стиль, прическа, манера поведения массово копировались. Критики отмечали в фильме почти "документальную" естественность актрисы.
Поворот к серьезной мелодраме и знаковая встреча двух больших звезд – Бардо и Жана Габена. Она играет молодую преступницу, он – респектабельного адвоката, чья страсть разрушает устоявшийся мир. Фильм стал важной вехой во французском кино, соединив "массовую" звезду и классическую актерскую школу.
Самый кассовый фильм в карьере Бардо и, возможно, ее сильнейшая драматическая роль. Доминик Марсо предстает перед судом за убийство любимого, а сам фильм – это суд не только над героиней, но и над обществом. В мрачной нуарной атмосфере режиссер Клузо через Бардо говорит правду против патриархального истеблишмента.
Снятый в роскошной технике на Капри и в Риме, "Презрение" — это одновременно фильм о любви, кризисе брака и "конец кино". Встреча Бардо – мегазвезды масс-медиа с автором Новой волны Годаром была непростой, но результат стал классикой. Для многих критиков это лучшая работа и режиссера, и актрисы.
