5 лучших фильмов с Брижит Бардо, сделавших ее иконой мирового кино

28 декабря стало известно о смерти французской актрисы Брижит Бардо. Она была не просто звездой французского кинематографа, а культурным феноменом 20 века. Брижит Бардо олицетворяла новую женственность, которая была свободной, чувственной, мятежной и стала символом эпохи, изменявшей представление о женщине на экране. Ее фильмы вызвали скандалы, собирали кассу и влияли на моду, искусство и общественные настроения далеко за пределами Франции. В память об актрисе собрали пять лучших фильмов из Брижит Бардо.

Брижит Бардо. Постер к фильму "Презрение" 1963 года

Сыграв в около 50 фильмах, Брижит Бардо оставила актерскую профессию на пике популярности. В 1973 году, когда ей было всего 39, она неожиданно объявила о завершении карьеры, чтобы сохранить в памяти почитателей свой безупречный образ. С этого времени она посвятила себя зоозащитной деятельности, основав всемирно известный благотворительный фонд для спасения животных. Подготовили пять фильмов, без которых невозможно понять феномен Брижит Бардо.

"…И Бог сотворил женщину" (Et Dieu… créa la femme, 1956)

Фильм, который мгновенно превратил Бардо в международную суперзвезду, а курортный Сен-Тропе в культовое место отдыха. Ее Жульетта — "хорошая-плохая девушка", объект желания и символ женской свободы, разрушившей табу своего времени. Лента повлекла за собой волну возмущения, особенно в США, где ее рекламировали, как "Бог сотворил женщину, но дьявол сотворил Бриджит Бардо!". Ее окрестили "аморальной", но именно этот скандал сделал Бардо глобальной иконой.

"Парижанка" (La Parisienne, 1957)

Легкая, очень успешная комедия, в которой Бардо доказала, что способна быть не только роковой, но и иронической. Ее образ стал олицетворением современной французской женщины: стиль, прическа, манера поведения массово копировались. Критики отмечали в фильме почти "документальную" естественность актрисы.

"Любовь – моя профессия" (En cas de malheur, 1958)

Поворот к серьезной мелодраме и знаковая встреча двух больших звезд – Бардо и Жана Габена. Она играет молодую преступницу, он – респектабельного адвоката, чья страсть разрушает устоявшийся мир. Фильм стал важной вехой во французском кино, соединив "массовую" звезду и классическую актерскую школу.

"Правда" (La Vérité, 1960)

Самый кассовый фильм в карьере Бардо и, возможно, ее сильнейшая драматическая роль. Доминик Марсо предстает перед судом за убийство любимого, а сам фильм – это суд не только над героиней, но и над обществом. В мрачной нуарной атмосфере режиссер Клузо через Бардо говорит правду против патриархального истеблишмента.

"Презрение" (Le Mépris, 1963)

Снятый в роскошной технике на Капри и в Риме, "Презрение" — это одновременно фильм о любви, кризисе брака и "конец кино". Встреча Бардо – мегазвезды масс-медиа с автором Новой волны Годаром была непростой, но результат стал классикой. Для многих критиков это лучшая работа и режиссера, и актрисы.

