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5 известных актеров, отказавшихся от культовых ролей и жалеющих из-за этого

Иногда актеры отказываются от ролей, которые становятся культовыми. На это много причин от контрактных обязательств до непонимания идеи фильма, однако потом большинство из этих актеров жалеет, что не сыграли в этих фильмах.

9 декабря 2022, 16:30
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Автор:

Slava Kot

Кажется, некоторые роли были созданы для некоторых актеров, и мы никого другого не можем представить вместо них. О том, часто актеры отказываются от ролей в знаковых фильмах, а затем из-за этого жалеют. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Buzz Feed.

5 известных актеров, отказавшихся от культовых ролей и жалеющих из-за этого

Джон Траволта отказался от роли в фильме "Форрест Гамп". Фото: из открытых источников

Актеры отговариваются от съемок в кино по разным причинам, кому-то не понравился сценарий, кто-то занят в других проектах. Поэтому портал "Комментарии" подготовил информацию о 5 актерах, отказавшихся от культовых ролей.

Рэйчел МакАдамс в роли Энди Сакс в фильме "Дьявол носит Prada"

5 известных актеров, отказавшихся от культовых ролей и жалеющих из-за этого - фото 2

МакАдамс являлась главным кандидатом на роль главной героини Энди Сакс. По словам режиссера фильма Дэвида Франкеля, студия хотела, чтобы эту роль сыграла известная актриса, но Рэйчел МакАдамс трижды отказала им. В конце концов, роль досталась Энн Хэтэуэй, которая в 2021 году рассказала, что она была девятой в списке на роль главной героини в фильме "Дьявол носит Prada".

Гаррисон Форд в роли доктора Алана Гранта в "Парке Юрского периода"

5 известных актеров, отказавшихся от культовых ролей и жалеющих из-за этого - фото 3

По словам режиссера фильма Стивена Спилберга, Форд был первым в списке на роль в фильме о динозаврах, однако известный актер отказал. Роль досталась Сэму Ниллу, который с ней справился.

Вигго Мортенсен в роли Росомахи в фильме "Люди Икс"

5 известных актеров, отказавшихся от культовых ролей и жалеющих из-за этого - фото 4

За несколько лет до того, как Вигго Мортенсен снялся в фильмах "Повелитель колец", он встретился с режиссером фильма Брайаном Сингером, чтобы сыграть культового персонажа комиксов. Однако актеру не нравилась идея играть одного и того же персонажа в последующие несколько лет. Решение Мортенсена не играть Росомаху было закреплено его сыном, сказавшим, что сценарий "неправильный".

Джон Траволта как главный герой фильма "Форрест Гамп"

5 известных актеров, отказавшихся от культовых ролей и жалеющих из-за этого - фото 5

Траволта фактически отказался от нескольких больших ролей в кино в течение своей карьеры, доставшихся Тому Хэнксу, или Ричард Гиру. (Всплеск, американский жиголо). Когда ему предложили роль Форреста, он также от нее отказался, чтобы сыграть Винсента Вегу в "Уголовном чтиве". Актер отмечает, что он испытывает определенное удовольствие от ролей, от которых отказался, ведь так были созданы другие карьеры.

Холли Берри в роли Энни Портер в фильме "Скорость"

5 известных актеров, отказавшихся от культовых ролей и жалеющих из-за этого - фото 6

Берри и Киану Ривз вместе сыграли в фильме "Джон Вик 3" 2019 года, но они могли сниматься вместе в фильме раньше. В интервью Entertainment Tonight Берри рассказала, что ей предложили роль Сандры Баллок в фильме "Скорость". Она также добавила, что сожалеет, что отказалась от роли.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о невероятных перевоплощениях актеров на съемочной площадке.

Также "Комментарии" писали о том, как сменились актеры, игравшие детей в новогодних фильмах.



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Источник: https://www.buzzfeed.com/briangalindo/actors-who-turned-down-big-iconic-movie-roles?origin=nofil
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