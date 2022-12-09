5 известных актеров, отказавшихся от культовых ролей и жалеющих из-за этого

Кажется, некоторые роли были созданы для некоторых актеров, и мы никого другого не можем представить вместо них. О том, часто актеры отказываются от ролей в знаковых фильмах, а затем из-за этого жалеют. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Buzz Feed.

Джон Траволта отказался от роли в фильме "Форрест Гамп". Фото: из открытых источников

Актеры отговариваются от съемок в кино по разным причинам, кому-то не понравился сценарий, кто-то занят в других проектах. Поэтому портал "Комментарии" подготовил информацию о 5 актерах, отказавшихся от культовых ролей.

Рэйчел МакАдамс в роли Энди Сакс в фильме "Дьявол носит Prada"





МакАдамс являлась главным кандидатом на роль главной героини Энди Сакс. По словам режиссера фильма Дэвида Франкеля, студия хотела, чтобы эту роль сыграла известная актриса, но Рэйчел МакАдамс трижды отказала им. В конце концов, роль досталась Энн Хэтэуэй, которая в 2021 году рассказала, что она была девятой в списке на роль главной героини в фильме "Дьявол носит Prada".

Гаррисон Форд в роли доктора Алана Гранта в "Парке Юрского периода"





По словам режиссера фильма Стивена Спилберга, Форд был первым в списке на роль в фильме о динозаврах, однако известный актер отказал. Роль досталась Сэму Ниллу, который с ней справился.

Вигго Мортенсен в роли Росомахи в фильме "Люди Икс"





За несколько лет до того, как Вигго Мортенсен снялся в фильмах "Повелитель колец", он встретился с режиссером фильма Брайаном Сингером, чтобы сыграть культового персонажа комиксов. Однако актеру не нравилась идея играть одного и того же персонажа в последующие несколько лет. Решение Мортенсена не играть Росомаху было закреплено его сыном, сказавшим, что сценарий "неправильный".

Джон Траволта как главный герой фильма "Форрест Гамп"





Траволта фактически отказался от нескольких больших ролей в кино в течение своей карьеры, доставшихся Тому Хэнксу, или Ричард Гиру. (Всплеск, американский жиголо). Когда ему предложили роль Форреста, он также от нее отказался, чтобы сыграть Винсента Вегу в "Уголовном чтиве". Актер отмечает, что он испытывает определенное удовольствие от ролей, от которых отказался, ведь так были созданы другие карьеры.

Холли Берри в роли Энни Портер в фильме "Скорость"





Берри и Киану Ривз вместе сыграли в фильме "Джон Вик 3" 2019 года, но они могли сниматься вместе в фильме раньше. В интервью Entertainment Tonight Берри рассказала, что ей предложили роль Сандры Баллок в фильме "Скорость". Она также добавила, что сожалеет, что отказалась от роли.

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