5 фильмов, где последний кадр переворачивает все и создает шокирующий финал

Хороший финал способен перевернуть весь фильм, заставить пересмотреть сюжет заново и увидеть новые смыслы. Некоторые режиссеры преподносят зрителям настоящий сюрприз в последнем кадре, который изменяет понимание истории и добавляет глубины повествования. Портал "Комментарии" собрал пять фильмов, где финальный кадр играет ключевую роль.

Кадр из фильма "Начало"

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"Планета обезьян" (1968)

Фото: 20th Century Fox

Классическая научная фантастика Франклина Шеффнера завершается сценой, навсегда вошедшей в историю кинематографа. Астронавт Джордж Тейлор попадает на загадочную планету, где власть захватили разумные обезьяны, а люди превратились в бесправных рабов. В конце концов он вырывается на свободу и путешествует по побережью вместе со своей спутницей.

Однако на берегу его ждет шокирующее открытие, ведь из песка торчат обломки статуи Свободы. Это значит, что он постоянно был не на другой планете, а на Земле будущего. Понимание того, что человечество само довело мир до катастрофы, делает финал еще более жутким.

"Сияние" (1980)

Фото: Warner Bros.

Фильм Стэнли Кубрика по роману Стивена Кинга полон тайн, но самая главная из них в финальном кадре. Джек Торранс, которого сыграл Джек Николсон, постепенно теряет рассудок и преследует свою семью в изолированном отеле "Оверлук". Кульминация фильма – это его гибель во заснеженном лабиринте.

Однако настоящий сюрприз ждет в финале "Сияния". Камера приводится на старую фотографию с 1921 года. В центре снимка Джек, который не мог там быть. Это намек на то, что он мог быть перевоплощением или всегда оставался частью этого места.

"От заката до рассвета" (1996)

Фото: Miramax Films

Фильм Роберта Родригеса начинается как криминальный триллер о братьях-гангстерах, которых сыграли Джордж Клуни и Квентин Тарантино, но внезапно превращается в хоррор о вампирах. Кроме того, последний кадр проливает свет на происхождение монстров.

Когда камера удаляется в конце фильма, становится видно, что бар, где разворачивались события, стоит на вершине древнего ацтекского храма, наполовину погруженного в землю. Это дает понять, что вампиры существовали здесь столетиями и, вероятно, их гораздо больше, чем кажется.

"Начало" (2010)

Фото: Warner Bros.

Кристофер Нолан создал один из самых обсуждаемых финалов в кино. Герой Леонардо Ди Каприо Доменик Кобб специализируется на похищении секретов с подсознания людей. Но финальная сцена задает ключевой вопрос, вернулся ли он в реальность?

Кобб крутит свой "тотем" волчка, который в мире снов вращается бесконечно, а в реальном мире падает. Камера фокусируется на крутящемся волчке, а фильм резко обрывается, не давая ответа. Таким образом финал остается открытым, действительно ли Кобб вернулся к реальности или так и остался в мире мечт.

"Люди в черном" (1997)

Фото: Sony Pictures Releasing

Фильм Барри Зонненфельда о секретных агентах, ищущих пришельцами на Земле, завершается потрясающим финалом.

После того как главные герои выполняют свою миссию, камера отдаляется от нашей планеты, показывая сначала Солнечную систему, затем галактику, а в конце открывается еще более широкая перспектива, и оказывается, что Млечный Путь лишь маленький шарик с которым играет огромный пришелец.

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