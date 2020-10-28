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"КВН умер". Заявление известного комика

Гудков похоронил КВН, который еще судорожно пытается найти свою аудиторию

сегодня, 15:57
Автор:

Владимир Лавский

Известный комик Александр Гудков признался, что в нынешнее время трансляции Клуба веселых и находчивых теряют популярность и близки к смерти. Слова Гудкова цитирует "РИА Новости". 

"КВН умер". Заявление известного комика

"Я отлично помню, как наша команда выступала в КВН. Тот период смело можно назвать переходным. Ютуба еще не было, знаете, разные шутки могли прожить месяц, два, а то и три. А сейчас уже шутки моментально разлетаются по всему миру и становятся мемами. КВН умер, это уже не то. И еще один важный момент. Между съемкой и выходом программы в эфир проходит минимум месяц. А в эпоху мощного интернета теряется актуальность, появляются другие крутые инфоповоды. Это уже похоже на то, как молодые старики выступают, настолько оно давешнее", — заявил Гудков.

Александр Гудков — капитан команды "Федор Двинятин", которая выступала в Высшей лиге КВН в сезоне 2008/09 и завоевала бронзовые медали. 

Как ранее сообщали "Комментарии", британский комик высмеял знаменитостей, которые жалуются на самоизоляцию в дорогих особняках. 

Известный британский комик Рики Джервейс заявил, что ему надоело читать в светской хронике жалобы знаменитостей, которые сетуют на необходимость целыми днями находиться в своих трехэтажных виллах с бассейном ввиду карантина. 



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