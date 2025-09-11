Квентин Тарантино назвал свой любимый и самый лучший фильм

Квентин Тарантино рассказал о своих самых популярных и любимых фильмах и четко дал понять, какой из них он считает своим шедевром. Культовый режиссер и двукратный обладатель премии "Оскар" также назвал фильм, для которого он был рожден.

Квентин Тарантино. Фото из открытых источников

Квентин Тарантино в подкасте The Church of Tarantino рассказал, что он думает о своих фильмах. Режиссер выделил три лучшие свои работы.

""Однажды в Голливуде" — мой любимый, "Бесславные ублюдки" — лучший. Но я думаю, что "Убить Билла" — это самый большой фильм Квентина, такого никто другой не смог бы снять", — сказал Тарантино.

Режиссер заявил, что фильм "Убить Билла" больше всего отражает его как художника.

"Каждый аспект в этом так особенно порван, как щупальца и кровавая ткань, из моего воображения, моей идентичности, моей любви, моей страсти и моей одержимости", — заявил Тарантино.

В итоге Тарантино снова назвал свои три лучших фильма.

"Поэтому я считаю, что "Убить Билла" – это фильм, для которого я родился, "Бесславные ублюдки" – это мой шедевр, но "Однажды в Голливуде" – мой любимый", — пояснил режиссер.

Убить Билла – это дилогия, наполненная экшеном и эстетикой самурайских фильмов. Главная героиня Невеста (Ума Турман), бывшая наемница, которая приходит в себя после четырехлетней комы и узнает, что ее беременность была прервана, а все ее друзья убиты. Она начинает безжалостную месть своему бывшему боссу Биллу и его банде наемников.

Бесславные ублюдки – сюжет фильма разворачивается во Франции во время Второй мировой войны, где две группы собираются уничтожить верхушку Третьего Рейха. Одну возглавляет лейтенант Альдо Рейн (Брэд Питт), а другую еврейская девушка Шошанна Дрейфус, мечтающая отомстить за свою семью.

Однажды в Голливуде – это фильм-посвящение Голливуду 1969 года. В центре сюжета карьера актера Рика Далтона (Леонардо Ди Каприо) и его дублера Клиффа Бута (Брэд Питт). Фильм нелинейно показывает золотую эпоху Голливуда, переплетая вымышленные истории с реальными событиями.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Netflix готовит продолжение фильма "Однажды в Голливуде" с Брэдом Питтом.

Также "Комментарии" писали, что Тарантино неожиданно оценил провальное продолжение "Джокера".