Квентин Тарантино назвал лучшие фильмы всех времен

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Светлана Шкурупий
Cinelinx
Известный режиссер Квентин Тарантино составил свой список лучших фильмов всех времен. Его опубликовало издание Far Out.
В перечень вошли 11 кинолент. Первое место, как и прежде, в личном рейтинге Квентина занимает "Хороший, плохой, злой" Серджио Леоне.
"Когда речь идет о кинематографистах 1960-х годов, которые больше всего значат для кинематографистов 1990-х и 2000-х годов, я говорю, что Леоне указывает путь к современному кинопроизводству. Вы не проходите мимо Леоне, вы начинаете с Леоне", – говорит Тарантино.
Кроме того, в список Тарантино попали сразу две ленты Брайана де Пальмы — это триллер "Прокол" про звукорежиссера, который случайно стал свидетелем преступления против президента США, и фильм ужасов "Кэрри" по роману Стивена Кинга.
В частности, после "Хороший, плохой, злой" далее следуют: "Рио Браво", "Прокол", "Таксист", "Его девушка Пятница", "Пять пальцев смерти", "Ящик Пандоры", "Кэрри", "Только ваш", "Пять гробниц по пути в Каир" и "Челюсти".
Ранее издание "Комментарии" сообщало, что американский режиссер Квентин Тарантино назвал любимый фильм 2019 года.
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