Когда выйдет 3 сезон аниме "Только я возьму новый уровень" (Solo Leveling)

После успешного второго сезона аниме "Только я возьму новый уровень" фанаты с нетерпением ждут продолжения истории Сонг Джин Ву. Хотя 3 сезон Solo Leveling официально не анонсирован, это отнюдь не означает, что сериал отменен. Однако фанатам аниме придется ждать больше года.

Только я возьму новый уровень (Solo Leveling)

В предыдущие сезоны аниме "Только я возьму новый уровень" выходили с годовым интервалом. Первый сезон стартовал в 2023 году, а второй – в 2024 году. Ожидалось, что третий сезон появится в 2025, однако теперь есть вероятность, что его перенесут.

Главная причина задержки выхода третьего сезона Solo Leveling – занятость режиссера Накашиге Шунсуке, отвечавшего за первые два сезона аниме. Он работает над другим проектом, который может повлиять на график выхода новых серий "Только я возьму новый уровень".

Теоретически студия могла бы заменить режиссера, однако она не делала никаких официальных заявлений по смене творческой команды. Кроме того, учитывая сложность аниме и уникальный стиль его постановки, переход к новому режиссеру может повлиять на качество и визуальный стиль. Ввиду производственных сложностей, наиболее вероятной датой выхода 3 сезона аниме "Только я возьму новый уровень" называют 2026 или 2027 год.

О чем будет 3 сезон "Только я возьму новый уровень"

Финал 2-го сезона Solo Leveling завершился победой над Королем Муравей на острове Чеджу. Таким образом, Сонг Джин Ву доказал, что является сильнейшим охотником на международной арене. Однако манга открывает детали третьего сезона.

Джин Ву основывает собственную гильдию, а также узнает, что огромная сила, которой наделила его "Система", не дается бесплатно. Он использует ключ с верхнего этажа Замка Демона, ведущего в храм Картенон — места двойного подземелья, где Сонг Джин Ву был впервые убит Статуей Бога и превращен "Системой" в игрока. Таким образом, главный герой делает полный круг и возвращается к началу истории.

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