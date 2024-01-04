Киноманам на заметку: ТОП-14 фильмов, которые выйдут на экраны в 2024 году



















Год 2024 обещает быть особенно насыщенным новинками кино. Зрителей ожидают долгожданные продолжения культовых фильмов, а также свежие кинопремьеры, которые порадуют аудиторию новыми и захватывающими историями.

"Комментарии" подготовили обзор самых ожидаемых новинок кино в 2024 году.





Мадам Паутина





Плановый релиз: февраль 2024 года

Парамедик из Нью-Йорка по имени Кэсси Уэб (Дакота Джонсон) ежедневно спасает жизни, извлекая пострадавших из разбившихся машин. Однажды разбитая машина, сорвавшись с моста, почти стала ее концом. Кэсси выжила чудом и, начав видеть удивительные видения, осознала свою способность предвидеть будущее. Три незнакомые ей девушки оказываются в опасности, преследуемые загадочным зловещим незнакомцем. Фантастический боевик "Мадам Паутина" станет четвертым фильмом в киновселенной Человека-Паука от SONY. Работа над проектом началась в 2019 году после завершения сценария "Морбиуса 2". Главная героиня, Мадам Паутина, впервые появилась в комиксах в 1980 году. Этот фильм представляет собой ее первое кинематографическое появление. После длительного кастинга съемки проходили во второй половине 2022 года в Бостоне. Премьера ожидается 14 февраля 2024 года.





Охотники за привидениями: Ледяная империя









Плановый релиз: март 2024 года

Семья Шпенглеров становится центром внимания, переезжая в дом рядом с пожарной частью, построенной в восьмидесятых годах прошлого века. Их любопытство приводит к открытию заброшенной лаборатории первых охотников за духами. В их руках оказывается забытый артефакт, освобождающий мощного призрака, способного замораживать все вокруг. Нью-Йорк оказывается во льдах, и семья объединяется с опытными охотниками за привидениями, чтобы сразиться с этим духом в великой битве.





Дюна: Часть 2





Плановый релиз: март 2024 года

Действие разворачивается на пустынной планете Арракис, где добывают самое ценное вещество в мире — "специю". Потомок Дома Атридов, Пол (Тимоти Шаламе), присоединяется к фременам под руководством Стилгара (Хавьер Бардем), вместе с матерью, Джессикой (Ребекка Фергюсон). Вместе им предстоит столкнуться с неотвратимой войной, охватившей всю империю. Фантастический боевик "Дюна: Часть 2" — это продолжение фильма 2021 года, основанного на романе Фрэнка Герберта. Работа над второй частью началась в августе 2021 года под руководством режиссера Дени Вильнева.





Кунг-фу панда 4





Плановый релиз: март 2024 года

В этом весеннем сезоне поклонники комедийной франшизы от DreamWorks Animation смогут насладиться продолжением "Кунг-фу Панда 4"! После трех побед над мировыми злодеями благодаря своей бесстрашной отваге и уникальным навыкам боевых искусств, легендарный воин По, наконец, может расслабиться. Ему предстоит стать Духовным лидером Долины Мира.





Годзилла и Конг: Новая империя





Плановый релиз: апрель 2024 года

Мир потрясло неожиданное открытие: в недрах земли всегда существовала огромная, неудержимая сила, способная уничтожить все на своем пути. Древние враги, Годзилла и Конг, вынуждены объединить усилия перед угрозой, способной уничтожить их и весь мир. И человеческие усилия не могут повлиять на эту пробудившуюся мощную силу. Фантастический боевик "Годзилла и Конг: Новая империя" является прямым продолжением фильма "Годзилла против Конга", выпущенного в 2021 году и является пятым фильмом в франшизе MonsterVerse от студии Legendary Pictures. Работа над проектом началась в марте 2022 года, и съемки проходили в Австралии, в частности, в городе Голд-Кост на Тихоокеанском побережье.





Мятежная Луна 2: Дарующая шрамы





Плановый релиз: апрель 2024 года

События фэнтезийного фильма "Мятежная Луна, часть 2: Дарующая шрамы" развиваются в далекой галактической империи Праматерь, где продолжается борьба за власть после убийства короля и его семьи. Главная героиня, смелая Кора, вместе с оставшимися выжившими воинами, продолжает защищать свою родину, маленькую луну Вельдту. В бескрайнем космическом пространстве курсирует корабль жестокого адмирала Нобла, направляясь в сторону Вельдты, чтобы выследить последних повстанцев. Перед самой великой битвой Коре и ее воинам придется столкнуться с правдой и осознать, за что они сражаются.





Фуриоса: Хроники Безумного Макса





Плановый релиз: май 2024

Фуриоса (Аня Тейлор-Джой) была еще младенцем, когда ее привычный мир начал разрушаться и исчезать. Похищенная из Зеленого Места Многих Матерей бандой Байкеров под командованием Дементуса (Крис Хемсворт), Фуриоса становится их "собственностью". В условиях кровавых войн между Дементусом и Несмертным Джо, девушка борется за выживание, а ее основная цель — вернуться домой. Фантастический боевик "Фуриоса: Хроники Безумного Макса" является приквелом к фильму "Безумный Макс. Дорога ярости", выпущенному в 2015 году, и представляет собой пятый вклад во франшизу. Первый фильм о Максе вышел в 1979 году и принес в кинокассу сумму, превышающую бюджет в 286 раз. Кастинг для нового фильма проходил весной 2020 года, несмотря на ограничения, вызванные пандемией. Главная роль досталась Ане Тейлор-Джой, проведение собеседования с которой проходило через видеозвонок. Проект был оценен в $233 млн, половина из которых была выделена в виде гранта для производства фильма. Съемки проходили в Австралии в 2022 году.





Гарфилд в кино





Плановый релиз: май 2024

Весь мир, вероятно, разделяет ненависть Гарфилда к понедельникам. Ему также не нравится диета и все, что связано с ограничениями в еде. Котенок Гарфилд попадает к Джону, и с тех пор он наслаждается тем, как его заботливый хозяин ухаживает за ним. Вместе со своим лучшим другом, песом Оди, Гарфилд отправляется в путешествие. Там он, наконец, встречает своего отца Вика, которого не видел много лет. Уличный кот Вик привносит свой взгляд на развлечения, делая приключения для домашних Оди и Гарфилда немного экстремальными.

Семейный приключенческий мультфильм "Гарфилд" посвящен персонажу, впервые появившемуся в комиксах в 1978 году. Эта история о ленивом коте считается самым популярным комиксом в мире. Задумка о создании нового полнометражного мультфильма о Гарфилде появилась в 2016 году, и с тех пор шли подготовительные работы.





Полицейский из Беверли-Хиллз 4





Плановый релиз: лето 2024

Через 20 лет с последнего выхода легендарного комедийного фильма о бескомпромиссном полицейском Акселе Фоули сюжет получил свое продолжение. В середине 90-х годов уже анонсировали продолжение франшизы, но затем дело застопорилось. Продюсеры Эдди Мерфи и Джерри Брукхаймер долгое время не могли прийти к соглашению относительно сценария и режиссерского подхода. В настоящее время все разногласия разрешены, и дуэт режиссеров Адиль Эль-Арби и Билал Фаллах возглавляет проект. Фильм обещает выйти на Netflix уже в этом году. "Полицейский из Беверли-Хиллз" — культовый комедийный боевик 80-х, в центре которого уличный полицейский Аксель Фоули, прибывающий в Беверли-Хиллз, штат Калифорния, из Детройта. Его лучший друг убит неизвестным преступником, и Аксель решает расследовать это дело, несмотря на внешнюю юрисдикцию. В ходе расследования след запутывается, и на помощь приходят детективы Билли Роузвуд (Джадж Райнхолд) и Джон Таггарт (Джон Эштон). Сюжет ведет к популярному художественному салону.





Муфаса: Король Лев





Плановый релиз: июль 2024

История разворачивается в двух временных рамках: в детстве Муфасы, когда он был молодым львенком, и в период, когда он взошел на вершину прайда. Начало рассказывает о том, как могучий лев оказался сиротой с самого детства. В маленьком возрасте он пережил сильный ливень, который унес его вдали от семьи. Тем не менее, судьба подарила ему выживание, и он оказался под опекой взрослого льва. Воспитываясь вместе со своим братом, Шрамом, Муфаса смог превзойти его и занять место лидера прайда. Теперь Муфаса правит с известной скалы, в то время как Шрам, питая обиду, покидает эти земли, готовясь к мести. Сюжет также расскажет о зарождении короля зверей, Пумбы, Рафики и Тимона, а также о том, как Муфасе приходилось завоевывать признание стаи, встречая свою будущую львицу и становясь отцом Симбы.





Джокер: Безумие на двоих





Плановый релиз: октябрь 2024

Этот захватывающий и шокирующий фильм бросает свет на темный и запутанный мир Джокера. Зрители окунутся в психологическое состояние главного героя и его жизнь, полную насилия и аморальности. Персонаж, Артур Флек, проживает в Готэм-Сити, где царит бедность. Работая обычным клоуном, он мечтает стать комиком. Постепенно он погружается в бездну безумия и насилия. Это не просто сумасшествие героя, а полный образ уже знакомого персонажа, чье имя ассоциируется с весельем и кровавой жестокостью. "Джокер: Безумие на двоих" обещает множество непредсказуемых поворотов сюжета и погружение в темные глубины души этого персонажа, ставшего символом безумия. Режиссер предоставляет возможность полностью погрузиться в истину Джокера.





Гладиатор 2





Плановый релиз: ноябрь 2024

Вторая глава "Гладиатора" раскрывает события, происходившие двадцать лет спустя после времени правления римского императора Коммода, в 200 году. Центр внимания перемещается на Люция, племянника Коммода, побежденного Максимусом в знаменитой битве на арене Колизея. Вторая часть, долгое время ожидавшая своего выпуска, заявляет о том, что сценарий был готов еще в 2003 году и рассказывает о происхождении Люция, с обещанием "оживления" Максимуса. Несмотря на логическое завершение первого фильма, Ридли Скотт утверждает, что создатели придумали достойное продолжение легендарной саги. В отличие от оригинала, новый фильм лишен персонажа Максимуса, и Рассел Кроу не возвращается к своей роли. Изложена новая история, которую полностью понять поможет знание прошлых событий.





Приключения Паддингтона 3: в Перу





Плановый релиз: ноябрь 2024

"Приключения Паддингтона 3" продолжают историю редкого перуанского медведя, знакомого с миром людей в английском городе, благодаря семейству Браун. В этой части Паддингтон сильно скучает по родным местам и мечтает вернуться в Перу на несколько дней. Неожиданный отпуск главы семейства позволяет им отправиться в путешествие, где, однако, медведю предстоит столкнуться с опасным заговором. Для защиты близких людей ему придется совершить несколько преступных действий и быть готовым принять наказание, если это поможет Браунам выжить и вернуться домой.





Веном 3





Плановый релиз: ноябрь 2024

Эдди Брок, журналист-расследователь, сталкивается с инопланетным симбиотом, придающим ему сверхчеловеческие способности. Он становится неудержимым борцом со злом, вступая в контакт с космической вселенной Человека-паука и сталкиваясь с новой угрозой в лице Клитуса Кэссиди. Симбиот Веном покидает Эдди и ищет Человека-паука, подвергая Брока нападению. Одновременно детектив Маллиган взаимодействует с симбиотом Токсином и начинает свое расследование. Фильм обещает захватывающие и опасные сцены, в которых Эдди Брок сталкивается с новыми вызовами, а его приключения принимают неожиданный поворот, указывая на загадочные события в будущем.