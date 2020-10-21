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Главная Новости Досуг фильмы и сериалы Какая часть «Форсажа» с Вином Дизелем станет последней
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Какая часть «Форсажа» с Вином Дизелем станет последней

На данный момент уже готова девятая часть серии

сегодня, 14:20
Автор:

Светлана Шкурупий

Франшиза "Форсаж" является одной из самых прибыльных и популярных в мире. Недавно стало известно, что девятую часть киноленты перенесли из-за пандемии коронавируса, поэтому зрителям придется подождать еще год до премьеры. Издание Deadline рассказало, сколько всего частей будет в франшизе с Вин Дизелем.

Какая часть «Форсажа» с Вином Дизелем станет последней

Universal Pictures | Global Look Press

После "Форсажа 9" создатели планируют выпустить еще два фильма. Вполне возможно, что режиссировать их будет 49-летний Джастин Лин, который неоднократно работал над этой кинолентой. 

Вместе с этим, источник заявляет, что в 11 части закончиться центральный сюжет, в которым главным героем выступает Доминик Торетто (Вин Дизель). Но это совершенно не значит, что "Форсаж" перестанет выходить на экраны, ведь в производство уже запущено продолжение криминальной комедии "Форсаж: Хоббс и Шоу", где сыграли Дуэйн "Скала" Джонсон и Джейсон Стейтем.

К слову, франшиза "Форсаж" стала одной из самых популярных в мире, общие сборы от кинокартин составили почти 6 млрд долларов. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что голливудский актер Киану Ривз может появиться в новом "Форсаже".


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