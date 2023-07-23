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Как выглядели бы герои фильма "Барби", если бы они были куклами

Искусственный интеллект превратил героев из фильма "Барби" в кукол из одноименной серии.

сегодня, 08:08
Автор:
avatar

Slava Kot
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20 июля состоялась кинопремьера одного из самых ожидаемых фильмов года — "Барби", где главные роли исполнили Марго Робби и Райан Гослинг. Энтузиасты из ресурса BuzzFeed вдохновились фильмом и с помощью искусственного интеллекта решили показать, как выглядели бы герои фильма "Барби", будь они куклами.

Как выглядели бы герои фильма "Барби", если бы они были куклами

Искусственный интеллект превратил героев из фильма Барби в кукол

Компания Mattel создала солнечную и полную розового цвета Страну Барби. Розовые дома без стен, роскошные машины без крыши, красочные платья и многие другие аксессуары. Здесь женщина может быть кем угодно – лауреаткой Нобелевской премии, президентом и даже космонавткой.


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Все красивые и улыбающиеся. Каждый день проходит в играх с друзьями, вечеринках на пляже, танцах. Эта идиллия могла продолжиться еще долго, но в голове Барби (Марго Робби) начали возникать философские вопросы. К примеру, стоит ли беспокоиться о смерти? Одно это мнение начинает все менять. Барби решает попасть в настоящий мир. Оказывается, героиня представляла его совсем другим.

Так начинается фильм "Барби" с непревзойденным актерским составом. Искусственный интеллект показал, если бы выглядели главные герои фильма, будь они куклами из популярной серии Барби.

Марго Робби

Как выглядели бы герои фильма ”Барби”, если бы они были куклами - фото 2

Райан Гослинг

Как выглядели бы герои фильма ”Барби”, если бы они были куклами - фото 3

Америка Феррера

Как выглядели бы герои фильма ”Барби”, если бы они были куклами - фото 4

Симу Лю

Как выглядели бы герои фильма ”Барби”, если бы они были куклами - фото 5

Майкл Сэра

Как выглядели бы герои фильма ”Барби”, если бы они были куклами - фото 6

Уилл Феррелл

Как выглядели бы герои фильма ”Барби”, если бы они были куклами - фото 7

Дуа Липа

Как выглядели бы герои фильма ”Барби”, если бы они были куклами - фото 8

Кейт Маккинон

Как выглядели бы герои фильма ”Барби”, если бы они были куклами - фото 9

Эмма Макки

Как выглядели бы герои фильма ”Барби”, если бы они были куклами - фото 10

Шути Гатва

Как выглядели бы герои фильма ”Барби”, если бы они были куклами - фото 11

Коннор Свинделлс

Как выглядели бы герои фильма ”Барби”, если бы они были куклами - фото 12

Исса Рэй

Как выглядели бы герои фильма ”Барби”, если бы они были куклами - фото 13

Джон Сина

Как выглядели бы герои фильма ”Барби”, если бы они были куклами - фото 14

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что база данных фильмов и сериалов в Интернете – IMDb, опубликовала рейтинг лучших сериалов за первые шесть месяцев 2023 года.

Также "Комментарии" писали об известных актрисах, начавших свою карьеру с фильмов для взрослых.



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Источник: https://www.buzzfeed.com/laurengarafano/barbie-cast-as-actual-barbie-dolls?origin=nofil
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