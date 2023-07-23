Как выглядели бы герои фильма "Барби", если бы они были куклами

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Slava Kot
20 июля состоялась кинопремьера одного из самых ожидаемых фильмов года — "Барби", где главные роли исполнили Марго Робби и Райан Гослинг. Энтузиасты из ресурса BuzzFeed вдохновились фильмом и с помощью искусственного интеллекта решили показать, как выглядели бы герои фильма "Барби", будь они куклами.
Искусственный интеллект превратил героев из фильма Барби в кукол
Компания Mattel создала солнечную и полную розового цвета Страну Барби. Розовые дома без стен, роскошные машины без крыши, красочные платья и многие другие аксессуары. Здесь женщина может быть кем угодно – лауреаткой Нобелевской премии, президентом и даже космонавткой.
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Все красивые и улыбающиеся. Каждый день проходит в играх с друзьями, вечеринках на пляже, танцах. Эта идиллия могла продолжиться еще долго, но в голове Барби (Марго Робби) начали возникать философские вопросы. К примеру, стоит ли беспокоиться о смерти? Одно это мнение начинает все менять. Барби решает попасть в настоящий мир. Оказывается, героиня представляла его совсем другим.
Так начинается фильм "Барби" с непревзойденным актерским составом. Искусственный интеллект показал, если бы выглядели главные герои фильма, будь они куклами из популярной серии Барби.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что база данных фильмов и сериалов в Интернете – IMDb, опубликовала рейтинг лучших сериалов за первые шесть месяцев 2023 года.
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