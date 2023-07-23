Как выглядели бы герои фильма "Барби", если бы они были куклами

20 июля состоялась кинопремьера одного из самых ожидаемых фильмов года — "Барби", где главные роли исполнили Марго Робби и Райан Гослинг. Энтузиасты из ресурса BuzzFeed вдохновились фильмом и с помощью искусственного интеллекта решили показать, как выглядели бы герои фильма "Барби", будь они куклами.

Искусственный интеллект превратил героев из фильма Барби в кукол

Компания Mattel создала солнечную и полную розового цвета Страну Барби. Розовые дома без стен, роскошные машины без крыши, красочные платья и многие другие аксессуары. Здесь женщина может быть кем угодно – лауреаткой Нобелевской премии, президентом и даже космонавткой.

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Все красивые и улыбающиеся. Каждый день проходит в играх с друзьями, вечеринках на пляже, танцах. Эта идиллия могла продолжиться еще долго, но в голове Барби (Марго Робби) начали возникать философские вопросы. К примеру, стоит ли беспокоиться о смерти? Одно это мнение начинает все менять. Барби решает попасть в настоящий мир. Оказывается, героиня представляла его совсем другим.

Так начинается фильм "Барби" с непревзойденным актерским составом. Искусственный интеллект показал, если бы выглядели главные герои фильма, будь они куклами из популярной серии Барби.

Марго Робби

Райан Гослинг





Америка Феррера





Симу Лю

Майкл Сэра





Уилл Феррелл





Дуа Липа

Кейт Маккинон

Эмма Макки





Шути Гатва

Коннор Свинделлс





Исса Рэй

Джон Сина





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