Как прошел "Оскар-2023": в чем главная интрига и почему не обошлось без скандала

Как передает издание "Комментарии", в Лос-Анджелесе на сцене театра "Долби" прошла уже 95-я церемония награждения премии "Оскар". Уже известно, кто получил заветные статуэтки.

Оскар-2023. Фото из открытых источников

Лучший фильм

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Награду за лучший фильм получила работа продюсеров и сценаристов Дэна Квана и Дэниэла Шайнерта — американская фантастическая комедия "Все везде и сразу". Оно обошла "Аватар: Путь воды", "Банши Инишерина", "Элвиса" и другие фильмы.

Лучший режиссер

"Оскар" за лучшую режиссерскую работу получили Дэн Кван и Дэниэл Шайнерт. Статуэтку им принес фильм "Все везде и сразу". Им удалось обойти даже Стивена Спилберга.

Лучшая мужская роль

Статуэтку за лучшую мужскую роль получил Брендан Фрейзер, который сыграл главного героя в фильме "Кит". Ради роли ему пришлось носить тяжелый костюм. Критики и зрители хорошо восприняли возвращение актера в кино.

Лучшая женская роль

Фильм "Все везде и сразу" получил еще одну статуэтку. В этой категории победу одержала Мишель Йео. Она обошла Кейт Бланшет, Ану де Армас, Мишель Уильямс и других.

Лучшая мужская роль второго плана

"Оскар" за лучшую мужскую роль второго плана получил Ке Хюи Куан. Фильм "Все везде и сразу" стал по-настоящему оскароносным.

Получив награду, актер плакал и не мог сдержать эмоции. Ке Хюи Куан сказал прямо со сцены: "Мама, я получил "Оскар"".

Лучшая женская роль второго плана

Актриса Джейми Ли Кертис обошла Анджелу Бассет, Керри Кондон и других артисток. Победу ей принес фильм "Все везде и сразу".

Лучший оригинальный сценарий

И еще один "Оскар" получает фильм "Все везде и сразу". Сценарий кинокартины обошел "Банши Инишерина", "Фабельманов" и "Треугольник печали".

Лучший адаптированный сценарий

"Оскар" в этой номинации получила Сара Полли, которая создала сценарий к фильму "Женские сплетни".

Список победителей в других номинациях:

Лучшие визуальные эффекты — "Аватар: путь воды"

Лучшее музыкальное дополнение — "Аватар: путь воды"

Лучший игровой короткометражный фильм — "Прощание по-ирландски"

Лучший дизайн костюмов — "Черная пантера: Ваканда навсегда"

Лучший оригинальный саундтрек — "На Западном фронте без изменений"

Лучший саундтрек – трек Naatu Naatu из индийского блокбастера RRR режиссера С.С. Раджамули

Лучший грим и прически — "Кит"

Лучший фильм на иностранном языке — "На Западном фронте без изменений"

Лучший монтаж — "Все везде и сразу"

Лучший документальный фильм — "Навальный"

Лучший документальный короткометражный фильм — "Заклинатели слонов"

Лучшая операторская работа – "На Западном фронте без изменений"

Лучший мультфильм — "Пиноккио Гильермо дель Торо"

Лучший короткометражный мультфильм — "Мальчик, крот, лис и лошадь"

Стоит отметить, что вручение "Оскара-2023" не обошлось без скандальной изюминки. Награду как лучший документальный фильм получила картина про российского оппозиционера Алексея Навального канадского документалиста Дениэла Роера. В сети указывают на имперские взгляды российского политика и поддержку оккупации россией Крыма. Также пользователи обратили внимание на то, что на вручение пригласили всю семью Навального и дали им слово. Речь была политической. Однако президенту Украины Владимиру Зеленскому ранее в праве выступить отказали.

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