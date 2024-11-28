Известный американский актер сыграет главную роль в сериале о войне в Украине

Американский актер Пол Уэсли сыграет главную роль в мини-сериале Unspoken ("Невысказанное"), который будет посвящен вторжению России в Украину. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет издание Deadline.

Пол Уэсли. Фото: из открытых источников

Соавтором сценария выступила украинская режиссер Жанна Озирна. Сам Пол, комментируя участие в съемках, говорил, что согласился на это, ведь ему важно "показать человеческую сторону конфликта через историю одного человека и семьи".

"В условиях войны мне важно показать человеческую сторону конфликта через историю одного человека и его семьи. Надеюсь, зрители проникнутся борьбой Павла, и эта история даст им новое понимание жизни, ценностей и силы человеческого духа", — делился актер.

Известно, что Unspoken выйдет как триллер, который состоит из шести серий. Другим автором сценария выступил Филипп Сичинский, а режиссером проекта – Дэвид Стрейтон. Производство организовано в сотрудничестве Украины с Польшей, Германией и США. Начало съемок запланировано на зиму 2025-2026 годов, и съемки будут проходить в Восточной Европе.

Сюжет ленты расскажет зрителю историю бывшего солдата, который работает таксистом в Польше. Уэсли сыграет главного героя Павла. После того, как он узнает о начале полномасштабного вторжения, Павел возвращается домой, чтобы спасти своих родных. История, основанная на реальных событиях, демонстрирует не только физические разрушения, но и внутреннюю борьбу, с которой приходится столкнуться герою.

К слову, Пол Уэсли — звезда телесериала "Дневники вампира", в котором он сыграл Стефана Сальваторе. 42-летний актер также удостоился номинации молодежной премии Young Star Awards в категории "Лучший молодой актер дневных телесериалов" за свою работу в сериале "Направляющий свет".

Кроме того, Уэсли также снялся в таких фильмах и сериалах, как "Тайны Смолвиля", "Чужая семья", "Законы и порядок: Специальный корпус", "Особое мнение", "Эдж", "Мирный воин", "Приключения на Багамах" и других.

После начала полномасштабной российско-украинской войны американец выразил поддержку украинцам и заявил, что восхищается их силой духа.

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