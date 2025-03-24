Известный актер показал, что он делал со своим телом, ради ролей (ФОТО)

Известный 44-летний американский актер Ченнинг Татум похвастался изменениями своего тела, на которые он шел ради ролей в кино. Фотографиями знаменитость поделился в Instagram.

Ченнинг Татум. Фото: из открытых источников

"Первое фото — это сегодня 205 футов (93 кг), второе фото — 235 футов (106 кг) для фильма "Жозефина" и переходим к третьему — 175 футов (79 кг) для фильма "Кровельщик", — написал актер.

Татум поблагодарил свою генетику за то, что может адаптировать свое тело к любой роли.

"Я благодарен генетике. Благодарен своему шефповару, диетологу, ведьме. Благодарен своему тренеру. Без вас, друзья, я бы не смог достичь таких больших изменений в своем весе", — добавил Ченнинг.

Также он пошутил, что больше не будет брать ролей, требующих набора веса.

"Это слишком тяжело для тела, и слишком тяжело сбросить их. Но, черт возьми, когда я смотрю на эти фотографии, поражен, на что способно человеческое тело и воля", — заметил актер.

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