Известный актер показал, что он делал со своим телом, ради ролей (ФОТО)

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Кравцев Сергей
Известный 44-летний американский актер Ченнинг Татум похвастался изменениями своего тела, на которые он шел ради ролей в кино. Фотографиями знаменитость поделился в Instagram.
Ченнинг Татум. Фото: из открытых источников
Татум поблагодарил свою генетику за то, что может адаптировать свое тело к любой роли.
Также он пошутил, что больше не будет брать ролей, требующих набора веса.
Читайте на портале "Комментарии" — голливудский актер Брюс Уиллис 19 марта отметил свой 70-летний юбилей. Бывшая жена и мать их трех общих донок, актриса Деми Мур, с которой актер дружит много лет, опубликовала публикацию в Instagram до дня рождения актера.
Деми Мур опубликовала фото Брюса с дочерьми и внучкой. "Мы тебя любим, Брюс", написала актриса под публикацией.
Также издание "Комментарии" сообщало – украинский актер и участник театрально-музыкальной группы Schmalgauzen Михаил Матюхин стал отцом.
У мужа и его жены Оксаны родился первенец. Они стали родителями девочки, имя которой пока не рассекречивается.
В своем Instagram жена актера опубликовала только первое фото с крохой. На нем видна только рука новорожденной дочери, которую нежно держат новоиспеченные родители.
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