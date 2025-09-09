logo

Известному актеру Гью Гранту сегодня 65 лет: что посмотреть вечером
commentss НОВОСТИ Все новости

Известному актеру Гью Гранту сегодня 65 лет: что посмотреть вечером

Гью Гранту — 65: что посмотреть с любимым британским актером

9 сентября 2025, 19:39
Сегодня свой 65-й день рождения отмечает Гью Грант — звезда британского и мирового кино, который уже несколько десятилетий остается любимцем зрителей. За свою карьеру он сыграл в десятках культовых картин, а его шарм и харизма сделали его одним из известнейших актеров своего поколения.

Известному актеру Гью Гранту сегодня 65 лет: что посмотреть вечером

Актер Гью Грант

Несмотря на долгую актерскую историю, Грант продолжает активно сниматься, и в его наследии появляются все новые и новые работы. Среди последних проектов, где можно увидеть актера:

• "Бриджит Джонс: Влюблена в парня"

• "Еретик"

• "Без глазури"

• "Вонка"

• "Операция "Фортуна": искусство победы"

• "Подземелье и драконы: Честь воров"

• сериал "Уничтожение"

• "Джентльмены"

• "Приключения Паддингтона 2"

Юбиляр продолжает удивлять новыми ролями и жанровыми перевоплощениями – от классических романтических комедий до драм и даже приключенческого кино.

Источник: https://t.me/novytv/98709
