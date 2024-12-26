Исследование показало, что уносит год твоей жизни: ответ шокирует

Исследование показало, что средний пользователь тратит почти 5 дней в году, ища что посмотреть на платформах как Netflix и YouTube

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Согласно результатам нового исследования, средний пользователь стриминговых сервисов проводит 110 часов в год, просто отыскивая, что посмотреть на Netflix и YouTube. Это почти 5 полных дней, потраченных на бесцельный стек и выбор контента.

Исследование, проведенное компанией Talker Research по заказу UserTesting, охватило 2000 американских подписчиков стриминговых платформ и показало, что каждый пятый респондент считает, что сейчас труднее найти интересное для просмотра, чем это было 10 лет назад. Причина, по словам участников, заключается в том, что на платформе слишком много контента.

41% опрошенных отметили, что большие библиотеки контента становятся преградой, а 26% считают, что слишком много оригинальных шоу создается на платформах, что лишь усложняет выбор.

Относительно рекомендаций, предлагающих стриминговые сервисы, 75% респондентов сообщили, что им нравятся точные советы по пересмотру, но 51% признают, что количество предложенных вариантов становится чрезмерным. Они ощущают необходимость посмотреть все, что им рекомендуют.

Значительная часть пользователей (48%) отказалась от традиционного кабельного телевидения, выбрав стриминговые сервисы, поскольку эти платформы предлагают многообразие контента, удобство просмотра и возможность смотреть на ходу.

Однако, по мнению 51% пользователей, им хотелось бы иметь больше вариантов стриминговых платформ, даже если это будет означать наличие рекламы.

Когда респондентов спросили об их "идеальной" стриминговой платформе, самые популярные пожелания включали наличие премиум-каналов без дополнительных затрат (40%) и простоту навигации (39%).

"Несмотря на развитие алгоритмов рекомендаций, зрители тратят почти пять полных дней в году, просто решая, что пересмотреть, вместо того, чтобы реально наслаждаться контентом", – комментирует исследование Бобби Мейкснер, старший директор UserTesting.

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