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Исследование показало, что уносит год твоей жизни: ответ шокирует

Год жизни идет на поиск контента в Netflix и YouTube

26 декабря 2024, 17:36
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Автор:
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Амбарцумян Анна

Исследование показало, что средний пользователь тратит почти 5 дней в году, ища что посмотреть на платформах как Netflix и YouTube

Исследование показало, что уносит год твоей жизни: ответ шокирует

Фото из открытых источников

Согласно результатам нового исследования, средний пользователь стриминговых сервисов проводит 110 часов в год, просто отыскивая, что посмотреть на Netflix и YouTube. Это почти 5 полных дней, потраченных на бесцельный стек и выбор контента.

Исследование, проведенное компанией Talker Research по заказу UserTesting, охватило 2000 американских подписчиков стриминговых платформ и показало, что каждый пятый респондент считает, что сейчас труднее найти интересное для просмотра, чем это было 10 лет назад. Причина, по словам участников, заключается в том, что на платформе слишком много контента.

41% опрошенных отметили, что большие библиотеки контента становятся преградой, а 26% считают, что слишком много оригинальных шоу создается на платформах, что лишь усложняет выбор.

Относительно рекомендаций, предлагающих стриминговые сервисы, 75% респондентов сообщили, что им нравятся точные советы по пересмотру, но 51% признают, что количество предложенных вариантов становится чрезмерным. Они ощущают необходимость посмотреть все, что им рекомендуют.

Значительная часть пользователей (48%) отказалась от традиционного кабельного телевидения, выбрав стриминговые сервисы, поскольку эти платформы предлагают многообразие контента, удобство просмотра и возможность смотреть на ходу.

Однако, по мнению 51% пользователей, им хотелось бы иметь больше вариантов стриминговых платформ, даже если это будет означать наличие рекламы.

Когда респондентов спросили об их "идеальной" стриминговой платформе, самые популярные пожелания включали наличие премиум-каналов без дополнительных затрат (40%) и простоту навигации (39%).

"Несмотря на развитие алгоритмов рекомендаций, зрители тратят почти пять полных дней в году, просто решая, что пересмотреть, вместо того, чтобы реально наслаждаться контентом", – комментирует исследование Бобби Мейкснер, старший директор UserTesting.

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Источник: https://fortune.com/2024/12/24/find-something-to-watch-netflix-youtube-hulu-peacock-hbo-max-streaming/?utm_source=https://t.me/concertzaal&utm_content=post
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