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"Игра престолов" продолжается: HBO выпустит еще один приквел

В приквеле "Игры престолов" будет рассказываться о сире Дункане высоком и молодом Ейгоне Таргариене

сегодня, 15:45
Автор:

Кириєнко Анна

Известный сериал "Игра престолов", который стал любимым для многих людей из разных уголков мира, продолжится. Телеканал HBO выпустит еще один приквел сериала. Данную информацию сообщает издание Variety.

"Игра престолов" продолжается: HBO выпустит еще один приквел

Игра престолов продолжится приквелом. Фото: cdn.shazoo.ru

Приквел будет основан на серии фентезийных новелл о Дунке и Эгге Джордже Мартине. Как сообщает ресурс, каждая серия будет продолжаться в районе часа. Сколько серий выпустят, пока неизвестно.

В этой части сериала речь пойдет о приключениях сира Дункана высокого (Дунк) и молодого Ейгона Таргариена (Эгг).

События, которые будут отражены в сериале, развиваются за девяносто лет до событий, которые зрители могли наблюдать в "Игре престолов".

Когда начнется работа над экранизацией, пока неизвестно.

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Источник: https://variety.com/2021/tv/news/game-of-thrones-tales-of-dunk-and-egg-series-hbo-1234889520/
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