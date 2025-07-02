Худший фильм в карьере Ди Каприо: актер признался, о какой роли больше всего жалеет

Фильмы с Леонардо Ди Каприо вошли в историю мирового кино. В частности, актер играл в таких постановках, как "Титаник", "Волк с Уолл-стрит", "Авиатор" и "Легенда Гью Гласса". Однако Ди Каприо признался, что в своей фильмографии есть проект, в котором он никогда бы не хотел сниматься. Это его первый фильм "Зубастики 3".

Леонардо ди Каприо. Фото из открытых источников

В 1991 году юный Ди Каприо дебютировал на большом экране в малоизвестной третьей части фантастического ужастика "Зубастики 3". Лента рассказывает о семье, которая переезжает в новый дом в Лос-Анджелесе и случайно приносит с собой яйца инопланетных монстров. Впоследствии существа вылупляются и терроризируют жителей. Режиссер Кристин Петерсон сняла ленту с небольшим бюджетом в стиле VHS-ужасов начала 90-х, но даже для своего времени она выглядела ужасающей.

Со временем сам Ди Каприо неоднократно упоминал этот фильм как свой слабый проект. В интервью The New York Times он охарактеризовал свою роль как "полностью поверхностную", а в других разговорах называл "Зубастики 3" "худшим фильмом в истории кино". Несмотря на это, актер признает, что съемки стали для него "ценным уроком", ведь тогда он понял, на какие роли следует соглашаться, а какие лучше отклонять.

Леонардо Ди Каприо в фильме "Зубастики 3"

Фильм "Зубастики 3" получил низкие оценки, на IMDb он имеет 4,5 балла из 10, а на Rotten Tomatoes – 0% от профессиональных критиков и лишь 23% одобрения от зрителей.

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