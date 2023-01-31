Худшие фильмы года: появился список номинантов на "Золотую малину 2023"

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Анна Нестерова
В марте 2023 года состоится 43-я ежегодная церемония объявления лауреатов премии "Золотая малина 2023" — известной антинаграды в сфере кинематографа.
"Золотая малина"/ Фото из открытых источников
Организаторы антипремии опубликовали список номинантов, в котором абсолютным лидером стал фильм с Аней де Армас "Блондинка", который повествует о жизни блистательной звезды Мерлин Монро.
Церемония вручения антипремии состоится 11 марта 2023 года, за день до вручения премии "Оскар". Помимо "Блондинки", которая получила целых 8 номинаций, следующим в списке худших идут фильмы "Доброго траура" с 7 номинациями, "Пиноккио" с 6 номинациями и "Морбиус" с 5 номинациями.
Для справки: Премия "Золотая малина" или "Раззи" — это придуманная в 1981 году американцем Джоном Уилсом антипремия, которая отмечает худшие актёрские работы, сценарий, режиссуру, кинопесню и фильм года. Рассматривается как дополнение к премии "Оскар" — по традиции номинанты "Золотой малины" оглашаются за день до оглашения оскаровских номинантов, лауреаты — за день до лауреатов "Оскара".
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