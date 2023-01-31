Худшие фильмы года: появился список номинантов на "Золотую малину 2023"

В марте 2023 года состоится 43-я ежегодная церемония объявления лауреатов премии "Золотая малина 2023" — известной антинаграды в сфере кинематографа.

"Золотая малина"/ Фото из открытых источников

Организаторы антипремии опубликовали список номинантов, в котором абсолютным лидером стал фильм с Аней де Армас "Блондинка", который повествует о жизни блистательной звезды Мерлин Монро.



Церемония вручения антипремии состоится 11 марта 2023 года, за день до вручения премии "Оскар". Помимо "Блондинки", которая получила целых 8 номинаций, следующим в списке худших идут фильмы "Доброго траура" с 7 номинациями, "Пиноккио" с 6 номинациями и "Морбиус" с 5 номинациями.

Список номинантов на премию "Золотая малина 2023"





Худший сценарий

- "Блондинка"

- "Доброго траура"

- "Мир Юрского периода: Господство"

- "Морбиус"

- "Пиноккио"





Худший фильм

- "Блондинка"

- "Доброго траура"

- "Морбиус"

- "Пиноккио"

- "Русалка и дочь короля"







Худший режиссер

- Джадд Апатоу — "Пузырь"

- Колсон Бэйкер, Мод Сан — "Доброго траура"

- Эндрю Доминик — "Блондинка"

- Роберт Земекис — "Пиноккио"

- Даниэль Эспиноса — "Морбиус"







Худший актер

- Машин Ган Келли — "Доброго траура"

- Пит Дэвидсон — "Мармадюк"

- Джаред Лето — "Морбиус"

- Сильвестр Сталлоне — "Самаритянин"

- Том Хэнкс — "Пиноккио"





Худший актер второго плана

- Пит Дэвидсон — "Доброго траура"

- Мод Сан — "Доброго траура"

- Завьер Сэмюэл — "Блондинка"

- Эван Уильямс — "Блондинка"

- Том Хэнкс — "Элвис"





Худшая актриса

- Райан Кира Армстронг — "Воспламеняющая взглядом"

- Брайан Даллас Ховард — "Мир Юрского периода: Господство"

- Дайан Китон — "Мак и Рита"

- Алисия Сильверстоун — "Рекуин"

- Кая Скоделарио — "Русалка и дочь короля"







Худшая актриса второго плана

- Адриа Архона — "Морбиус"

- Лоррейн Бракко — "Пиноккио"

- Пенелопа Крус — "Код 355"

- Фань Бинбин — "Русалка и дочь короля"

- Мира Сорвино — "Ламборгини: Человек-легенда"





Для справки: Премия "Золотая малина" или "Раззи" — это придуманная в 1981 году американцем Джоном Уилсом антипремия, которая отмечает худшие актёрские работы, сценарий, режиссуру, кинопесню и фильм года. Рассматривается как дополнение к премии "Оскар" — по традиции номинанты "Золотой малины" оглашаются за день до оглашения оскаровских номинантов, лауреаты — за день до лауреатов "Оскара".

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