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Худшие фильмы года: появился список номинантов на "Золотую малину 2023"

"Золотая малина" вручается за самые сомнительные достижения в кинематографе. Получить такую награду, естественно, никто не стремится.

31 января 2023, 23:55
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Автор:

Анна Нестерова

В марте 2023 года состоится 43-я ежегодная церемония объявления лауреатов премии "Золотая малина 2023" — известной антинаграды в сфере кинематографа.

Худшие фильмы года: появился список номинантов на "Золотую малину 2023"

"Золотая малина"/ Фото из открытых источников

Организаторы антипремии опубликовали список номинантов, в котором абсолютным лидером стал фильм с Аней де Армас "Блондинка", который повествует о жизни блистательной звезды Мерлин Монро.

Церемония вручения антипремии состоится 11 марта 2023 года, за день до вручения премии "Оскар". Помимо "Блондинки", которая получила целых 8 номинаций, следующим в списке худших идут фильмы "Доброго траура" с 7 номинациями, "Пиноккио" с 6 номинациями и "Морбиус" с 5 номинациями.

Список номинантов на премию "Золотая малина 2023"

Худший сценарий
- "Блондинка"
"Доброго траура"
- "Мир Юрского периода: Господство"
- "Морбиус"
- "Пиноккио"

Худший фильм
- "Блондинка"
- "Доброго траура"
- "Морбиус"
- "Пиноккио"
- "Русалка и дочь короля"

Худший режиссер
- Джадд Апатоу — "Пузырь"
- Колсон Бэйкер, Мод Сан — "Доброго траура"
- Эндрю Доминик — "Блондинка"
- Роберт Земекис — "Пиноккио"
- Даниэль Эспиноса — "Морбиус"

Худший актер
- Машин Ган Келли — "Доброго траура"
- Пит Дэвидсон — "Мармадюк"
- Джаред Лето — "Морбиус"
- Сильвестр Сталлоне — "Самаритянин"
- Том Хэнкс — "Пиноккио" 

Худший актер второго плана
- Пит Дэвидсон — "Доброго траура"
- Мод Сан — "Доброго траура"
- Завьер Сэмюэл — "Блондинка"
- Эван Уильямс — "Блондинка"
- Том Хэнкс — "Элвис" 

Худшая актриса
- Райан Кира Армстронг — "Воспламеняющая взглядом"
- Брайан Даллас Ховард — "Мир Юрского периода: Господство"
- Дайан Китон — "Мак и Рита"
- Алисия Сильверстоун — "Рекуин"
- Кая Скоделарио — "Русалка и дочь короля" 

Худшая актриса второго плана
- Адриа Архона — "Морбиус"
- Лоррейн Бракко — "Пиноккио"
- Пенелопа Крус — "Код 355"
- Фань Бинбин — "Русалка и дочь короля"
- Мира Сорвино — "Ламборгини: Человек-легенда" 

Для справки: Премия "Золотая малина" или "Раззи" — это придуманная в 1981 году американцем Джоном Уилсом антипремия, которая отмечает худшие актёрские работы, сценарий, режиссуру, кинопесню и фильм года. Рассматривается как дополнение к премии "Оскар" — по традиции номинанты "Золотой малины" оглашаются за день до оглашения оскаровских номинантов, лауреаты — за день до лауреатов "Оскара".

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