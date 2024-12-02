Громкие премьеры: что посмотреть на Netflix уже на этой неделе

Netflix начинает новую неделю с ярких премьер, обещающих удивить зрителей! Любите триллеры, исторические драмы или комедии? Все жанры собраны в свежей подборке релизов, уже доступных на платформе. От долгожданных продолжений популярных сериалов до увлекательных кинопремьер – на этой неделе точно будет что посмотреть. Давайте узнаем, какие новинки приготовил стриминговый гигант.

Человек смотрит фильм. Фото: freepik

Премьеры на Netflix в первую неделю декабря

Наибольшее ограбление всех времен

03.12.2024

16

Документалистика

Документальный фильм о невероятной истории дуэта, известного как биткойн Бонни и Клайд, совершивших наибольшее ограбление в истории.

Жанры: Документальные фильмы, Документалистика о бизнесе, Криминальные фильмы

О сериале: Скандальное, Остроинтересное, Документалистика, Теория сговора, Провокационное, Мошенничество, Фильм

Ферри 2

03.12.2024

16

Драма

Утратив свою наркоимперию, Ферри Боуман вроде бы ведет спокойную жизнь за пределами криминального мира Брабанту. Но потом его прошлое напоминает о себе.

Жанры: Бельгийское, Криминальные фильмы, Драмы, Триллеры

О сериале: Бескомпромиссное, Остросюжетное, Триллер, Drug Lord, Бельгийское, Организованная преступность, Драма, Фильм

Черчилль на войне

04.12.2024

16

Документалистика

Этот увлекательный документальный сериал рассказывает о решающей роли Уинстона Черчилля во Второй мировой войне и событиях, которые сделали его идеальным лидером той эпохи.

Жанры: Политические телесериалы, Историческая документалистика, Политическая документалистика, Военная документалистика, Документальные сериалы, Социально-культурная документалистика, Американские телесериалы

О сериале: Остроинтересное, Социально-культурное, Коридоры власти, Вторая мировая война, Историческое, Бои, Документальные сериалы, Телешоу

Поло

04.12.2024

16

Спорт

Увлекательный документальный сериал, позволяющий заглянуть за кулисы конного спорта поло. Узнайте, как живут профессиональные игроки на поле и вне его.

Жанры: Телесериалы о науке и природе, Документальные сериалы, Спортивное, Американские телесериалы

О сериале: Вдохновляющее, Душевное, Документальные сериалы, За кадром, Лошади, Увлекательное, Соперничество, Телешоу

Ручная кладь

04.12.2024

13

Триллер

Загадочный путешественник заставляет молодого офицера службы безопасности аэропорта пропустить опасный груз на рождественский авиарейс. Кто кого перехитрит?

Жанры: Триллеры

О сериале: Остросюжетное, Увлекательное, Триллер, Трудная борьба, Голливудский фильм, Наперегонки со временем

То Рождество

04.12.2024

7

Для детей

Жители Веллингтон-он-Си переживают незабываемое Рождество, когда самая большая метель в истории срывает все планы и даже становится препятствием для Санты.

Жанры: Фильмы для всей семьи, Фильмы для детей и семьи, Британское, Комедийные фильмы, Фильмы на основе книг

О сериале: Сентиментальное, Позитивное, Для детей, Семейные отношения, Британское, На основе книг, Комедия, Фильм, Родственники, Дружба

Отзвук прошлого

05.12.2024

16

Драма

Обвиняемый в убийстве сестры Иехия готов на все, чтобы отомстить и разоблачить настоящего преступника.

Жанры: Теледрамы, Ближневосточные телесериалы, Египетское, Телевизионные детективы, Криминальные телесериалы, Телевизионные триллеры

О сериале: Остросюжетное, О детективах-любителях, Египетском, Триллере, Драме, Телешоу

Детское влечение

06.12.2024

13

Драма

В конце 1940-х годов в Италии мать принимает тяжелое решение и отправляет сына на север, где он узнает новую жизнь, в которой нет места бедности.

Жанры: Итальянский, Драмы, Фильмы на основе книг, Социальные драмы

О сериале: Душевное, Драма, Родительство, 1940-е гг., Итальянский, На основе книг, Эмоциональное, Социальное, Фильм

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