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Громкие премьеры: что посмотреть на Netflix уже на этой неделе

Новые сериалы, увлекательные фильмы и неожиданные премьеры на Netflix на этой неделе

сегодня, 05:05
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Автор:
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Амбарцумян Анна

Netflix начинает новую неделю с ярких премьер, обещающих удивить зрителей! Любите триллеры, исторические драмы или комедии? Все жанры собраны в свежей подборке релизов, уже доступных на платформе. От долгожданных продолжений популярных сериалов до увлекательных кинопремьер – на этой неделе точно будет что посмотреть. Давайте узнаем, какие новинки приготовил стриминговый гигант.

Громкие премьеры: что посмотреть на Netflix уже на этой неделе

Человек смотрит фильм. Фото: freepik

Премьеры на Netflix в первую неделю декабря

Наибольшее ограбление всех времен

  • 03.12.2024

  • 16

  • Документалистика

Документальный фильм о невероятной истории дуэта, известного как биткойн Бонни и Клайд, совершивших наибольшее ограбление в истории.

  • Жанры: Документальные фильмы, Документалистика о бизнесе, Криминальные фильмы

  • О сериале: Скандальное, Остроинтересное, Документалистика, Теория сговора, Провокационное, Мошенничество, Фильм

Ферри 2

  • 03.12.2024

  • 16

  • Драма

Утратив свою наркоимперию, Ферри Боуман вроде бы ведет спокойную жизнь за пределами криминального мира Брабанту. Но потом его прошлое напоминает о себе.

  • Жанры: Бельгийское, Криминальные фильмы, Драмы, Триллеры

  • О сериале: Бескомпромиссное, Остросюжетное, Триллер, Drug Lord, Бельгийское, Организованная преступность, Драма, Фильм

Черчилль на войне

  • 04.12.2024

  • 16

  • Документалистика

Этот увлекательный документальный сериал рассказывает о решающей роли Уинстона Черчилля во Второй мировой войне и событиях, которые сделали его идеальным лидером той эпохи.

  • Жанры: Политические телесериалы, Историческая документалистика, Политическая документалистика, Военная документалистика, Документальные сериалы, Социально-культурная документалистика, Американские телесериалы

  • О сериале: Остроинтересное, Социально-культурное, Коридоры власти, Вторая мировая война, Историческое, Бои, Документальные сериалы, Телешоу

Поло

  • 04.12.2024

  • 16

  • Спорт

Увлекательный документальный сериал, позволяющий заглянуть за кулисы конного спорта поло. Узнайте, как живут профессиональные игроки на поле и вне его.

  • Жанры: Телесериалы о науке и природе, Документальные сериалы, Спортивное, Американские телесериалы

  • О сериале: Вдохновляющее, Душевное, Документальные сериалы, За кадром, Лошади, Увлекательное, Соперничество, Телешоу

Ручная кладь

  • 04.12.2024

  • 13

  • Триллер

Загадочный путешественник заставляет молодого офицера службы безопасности аэропорта пропустить опасный груз на рождественский авиарейс. Кто кого перехитрит?

  • Жанры: Триллеры

  • О сериале: Остросюжетное, Увлекательное, Триллер, Трудная борьба, Голливудский фильм, Наперегонки со временем

То Рождество

  • 04.12.2024

  • 7

  • Для детей

Жители Веллингтон-он-Си переживают незабываемое Рождество, когда самая большая метель в истории срывает все планы и даже становится препятствием для Санты.

  • Жанры: Фильмы для всей семьи, Фильмы для детей и семьи, Британское, Комедийные фильмы, Фильмы на основе книг

  • О сериале: Сентиментальное, Позитивное, Для детей, Семейные отношения, Британское, На основе книг, Комедия, Фильм, Родственники, Дружба

Отзвук прошлого

  • 05.12.2024

  • 16

  • Драма

Обвиняемый в убийстве сестры Иехия готов на все, чтобы отомстить и разоблачить настоящего преступника.

  • Жанры: Теледрамы, Ближневосточные телесериалы, Египетское, Телевизионные детективы, Криминальные телесериалы, Телевизионные триллеры

  • О сериале: Остросюжетное, О детективах-любителях, Египетском, Триллере, Драме, Телешоу

Детское влечение

  • 06.12.2024

  • 13

  • Драма

В конце 1940-х годов в Италии мать принимает тяжелое решение и отправляет сына на север, где он узнает новую жизнь, в которой нет места бедности.

  • Жанры: Итальянский, Драмы, Фильмы на основе книг, Социальные драмы

  • О сериале: Душевное, Драма, Родительство, 1940-е гг., Итальянский, На основе книг, Эмоциональное, Социальное, Фильм

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Источник: https://about.netflix.com/ru/new-to-watch
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