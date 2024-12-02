Громкие премьеры: что посмотреть на Netflix уже на этой неделе

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Амбарцумян Анна
Netflix начинает новую неделю с ярких премьер, обещающих удивить зрителей! Любите триллеры, исторические драмы или комедии? Все жанры собраны в свежей подборке релизов, уже доступных на платформе. От долгожданных продолжений популярных сериалов до увлекательных кинопремьер – на этой неделе точно будет что посмотреть. Давайте узнаем, какие новинки приготовил стриминговый гигант.
Человек смотрит фильм. Фото: freepik
03.12.2024
16
Документалистика
Документальный фильм о невероятной истории дуэта, известного как биткойн Бонни и Клайд, совершивших наибольшее ограбление в истории.
Жанры: Документальные фильмы, Документалистика о бизнесе, Криминальные фильмы
О сериале: Скандальное, Остроинтересное, Документалистика, Теория сговора, Провокационное, Мошенничество, Фильм
03.12.2024
16
Драма
Утратив свою наркоимперию, Ферри Боуман вроде бы ведет спокойную жизнь за пределами криминального мира Брабанту. Но потом его прошлое напоминает о себе.
Жанры: Бельгийское, Криминальные фильмы, Драмы, Триллеры
О сериале: Бескомпромиссное, Остросюжетное, Триллер, Drug Lord, Бельгийское, Организованная преступность, Драма, Фильм
04.12.2024
16
Документалистика
Этот увлекательный документальный сериал рассказывает о решающей роли Уинстона Черчилля во Второй мировой войне и событиях, которые сделали его идеальным лидером той эпохи.
Жанры: Политические телесериалы, Историческая документалистика, Политическая документалистика, Военная документалистика, Документальные сериалы, Социально-культурная документалистика, Американские телесериалы
О сериале: Остроинтересное, Социально-культурное, Коридоры власти, Вторая мировая война, Историческое, Бои, Документальные сериалы, Телешоу
04.12.2024
16
Спорт
Увлекательный документальный сериал, позволяющий заглянуть за кулисы конного спорта поло. Узнайте, как живут профессиональные игроки на поле и вне его.
Жанры: Телесериалы о науке и природе, Документальные сериалы, Спортивное, Американские телесериалы
О сериале: Вдохновляющее, Душевное, Документальные сериалы, За кадром, Лошади, Увлекательное, Соперничество, Телешоу
04.12.2024
13
Триллер
Загадочный путешественник заставляет молодого офицера службы безопасности аэропорта пропустить опасный груз на рождественский авиарейс. Кто кого перехитрит?
Жанры: Триллеры
О сериале: Остросюжетное, Увлекательное, Триллер, Трудная борьба, Голливудский фильм, Наперегонки со временем
04.12.2024
7
Для детей
Жители Веллингтон-он-Си переживают незабываемое Рождество, когда самая большая метель в истории срывает все планы и даже становится препятствием для Санты.
Жанры: Фильмы для всей семьи, Фильмы для детей и семьи, Британское, Комедийные фильмы, Фильмы на основе книг
О сериале: Сентиментальное, Позитивное, Для детей, Семейные отношения, Британское, На основе книг, Комедия, Фильм, Родственники, Дружба
05.12.2024
16
Драма
Обвиняемый в убийстве сестры Иехия готов на все, чтобы отомстить и разоблачить настоящего преступника.
Жанры: Теледрамы, Ближневосточные телесериалы, Египетское, Телевизионные детективы, Криминальные телесериалы, Телевизионные триллеры
О сериале: Остросюжетное, О детективах-любителях, Египетском, Триллере, Драме, Телешоу
06.12.2024
13
Драма
В конце 1940-х годов в Италии мать принимает тяжелое решение и отправляет сына на север, где он узнает новую жизнь, в которой нет места бедности.
Жанры: Итальянский, Драмы, Фильмы на основе книг, Социальные драмы
О сериале: Душевное, Драма, Родительство, 1940-е гг., Итальянский, На основе книг, Эмоциональное, Социальное, Фильм
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