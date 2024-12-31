Google спрятал пасхалку для фанатов сериала "Игра в кальмара": как найти

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Slava Kot
Для поклонников культового сериала "Игра в кальмара" от Netflix Google подготовил сюрприз: интерактивную пасхалку, позволяющую сыграть в одну из самых известных игр шоу. Это отличный способ развлечься, пока зрители обсуждают события долгожданного второго сезона, вышедшего 26 декабря.
Кукла Янг-Хи из сериала "Игра в кальмара". Фото из открытых источников
Чтобы начать игру, следуйте простым инструкциям:
Это онлайн-версия игры "Красный свет, зеленый свет", ставшая одной из самых знаковых сцен сериала.
Запуск игры по мотивам сериала "Игра в кальмара" в Google
После запуска мини-гры вас встретит жуткая анимотронная кукла Янг-Хи, и двое охранников в масках – образы, знакомые всем фанатам сериала. Ваша задача – помочь шестерым участникам в зеленых спортивных костюмах добраться до финиша, соблюдая правила:
Игра требует скорых рефлексов и внимательности, ведь каждое неверное движение может стоить персонажу участия.
Игра по мотивам сериала "Игра в кальмара" в Google
Особенности игры:
Эта мини-гра – не только увлекательное развлечение, но и интересный способ ощутить атмосферу "Игры в кальмара" в более легком формате. Даже если второй сезон позади, это пасхальное яйцо поможет поддержать интерес к шоу. Итак, попробуйте свои силы в этой игре от Google и посмотрите, сможете ли пройти испытание так же умело, как герои сериала!
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что сериал "Игра в кальмаре 2" имеет сцену после титров.
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