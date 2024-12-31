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Google спрятал пасхалку для фанатов сериала "Игра в кальмара": как найти

В поиске Google есть новое пасхальное яйцо с игрой из сериала "Игра в кальмара"

31 декабря 2024, 18:35
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Slava Kot

Для поклонников культового сериала "Игра в кальмара" от Netflix Google подготовил сюрприз: интерактивную пасхалку, позволяющую сыграть в одну из самых известных игр шоу. Это отличный способ развлечься, пока зрители обсуждают события долгожданного второго сезона, вышедшего 26 декабря.

Google спрятал пасхалку для фанатов сериала "Игра в кальмара": как найти

Кукла Янг-Хи из сериала "Игра в кальмара". Фото из открытых источников

Как найти игру "Игра в кальмаре" в Google?

Чтобы начать игру, следуйте простым инструкциям:

  • — введите в поисковую строку Google запрос "Игра в кальмара" или "Squid Game".
  • — в нижней части страницы появится коричневая карточка с известными символами – кругом, треугольником и квадратом.
  • — нажмите на карту, и игра начнется!

Это онлайн-версия игры "Красный свет, зеленый свет", ставшая одной из самых знаковых сцен сериала.

Google спрятал пасхалку для фанатов сериала ”Игра в кальмара”: как найти - фото 2

Запуск игры по мотивам сериала "Игра в кальмара" в Google

После запуска мини-гры вас встретит жуткая анимотронная кукла Янг-Хи, и двое охранников в масках – образы, знакомые всем фанатам сериала. Ваша задача – помочь шестерым участникам в зеленых спортивных костюмах добраться до финиша, соблюдая правила:

  • — нажимайте O, когда кукла повернута спиной.
  • — нажимайте X, когда она вращается.

Игра требует скорых рефлексов и внимательности, ведь каждое неверное движение может стоить персонажу участия.

Google спрятал пасхалку для фанатов сериала ”Игра в кальмара”: как найти - фото 3

Игра по мотивам сериала "Игра в кальмара" в Google

Особенности игры:

  • — кукла Янг-Хи поет корейскую песенку, сигнализируя об изменении фаз игры.
  • — в отличие от сериала, где проигрыш имел фатальные последствия, в игре все гораздо гуманнее: участники просто покидают соревнования.
  • — если вам удастся провести всех игроков через финишную линию, вас ждет приятный сюрприз!

Эта мини-гра – не только увлекательное развлечение, но и интересный способ ощутить атмосферу "Игры в кальмара" в более легком формате. Даже если второй сезон позади, это пасхальное яйцо поможет поддержать интерес к шоу. Итак, попробуйте свои силы в этой игре от Google и посмотрите, сможете ли пройти испытание так же умело, как герои сериала!

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что сериал "Игра в кальмаре 2" имеет сцену после титров.



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