Google спрятал пасхалку для фанатов сериала "Игра в кальмара": как найти

Для поклонников культового сериала "Игра в кальмара" от Netflix Google подготовил сюрприз: интерактивную пасхалку, позволяющую сыграть в одну из самых известных игр шоу. Это отличный способ развлечься, пока зрители обсуждают события долгожданного второго сезона, вышедшего 26 декабря.

Кукла Янг-Хи из сериала "Игра в кальмара". Фото из открытых источников

Как найти игру "Игра в кальмаре" в Google?

Чтобы начать игру, следуйте простым инструкциям:

— введите в поисковую строку Google запрос "Игра в кальмара" или "Squid Game".

— в нижней части страницы появится коричневая карточка с известными символами – кругом, треугольником и квадратом.

— нажмите на карту, и игра начнется!

Это онлайн-версия игры "Красный свет, зеленый свет", ставшая одной из самых знаковых сцен сериала.

Запуск игры по мотивам сериала "Игра в кальмара" в Google

После запуска мини-гры вас встретит жуткая анимотронная кукла Янг-Хи, и двое охранников в масках – образы, знакомые всем фанатам сериала. Ваша задача – помочь шестерым участникам в зеленых спортивных костюмах добраться до финиша, соблюдая правила:

— нажимайте O, когда кукла повернута спиной.

— нажимайте X, когда она вращается.

Игра требует скорых рефлексов и внимательности, ведь каждое неверное движение может стоить персонажу участия.

Игра по мотивам сериала "Игра в кальмара" в Google

Особенности игры:

— кукла Янг-Хи поет корейскую песенку, сигнализируя об изменении фаз игры.

— в отличие от сериала, где проигрыш имел фатальные последствия, в игре все гораздо гуманнее: участники просто покидают соревнования.

— если вам удастся провести всех игроков через финишную линию, вас ждет приятный сюрприз!

Эта мини-гра – не только увлекательное развлечение, но и интересный способ ощутить атмосферу "Игры в кальмара" в более легком формате. Даже если второй сезон позади, это пасхальное яйцо поможет поддержать интерес к шоу. Итак, попробуйте свои силы в этой игре от Google и посмотрите, сможете ли пройти испытание так же умело, как герои сериала!

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что сериал "Игра в кальмаре 2" имеет сцену после титров.