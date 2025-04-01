Главные кинопремьеры апреля: что стоит посмотреть в этом месяце



















Апрель обещает обрадовать киноманов несколькими интересными премьерами. Хотя этот месяц не так богат блокбастерами, как предыдущие, в кинотеатрах появятся фильмы, способные привлечь внимание. От долгожданного "Майнкрафта" до триллеров и экшн-драм. Это главные новые фильмы апреля, которые следует не пропустить.

Кадр из фильма "Роковой месседж". Фото: Universal

Майнкрафт: Фильм

— Премьера: 4 апреля

— Актеры: Джек Блэк, Джейсон Момоа, Эмма Майерс

Фанаты культовой игры "Minecraft" ждали этой экранизации годами. Главным вопросом оставалось: какой будет визуальная концепция? Стилизованные пиксельные блоки или что-нибудь другое? Создатели фильма решили соединить CGI и живую актерскую игру, что вызвало неоднозначную реакцию.

Сюжет разворачивается вокруг четырех друзей, которые попадают в мир Майнкрафта и должны найти путь домой. Им придется объединить усилия со Стивом, которого играет Джек Блэк и противостоять врагам – зомби свинолюдям.

Роковой месседж

— Премьера: 10 апреля

— Актеры: Брэндон Скленар, Меган Фейхи, Вайолетт Бин

Если вы любите напряженные триллеры, этот фильм для вас. Вайолет – вдова, которая после продолжительного времени решает дать шанс новым отношениям. Но при свидании она начинает получать странные анонимные сообщения. Сначала это кажется безобидной игрой, но впоследствии ситуация превращается в настоящий кошмар.

"Роковой месседж" – это история, которая заставит задуматься, насколько безопасна наша цифровая жизнь и можем ли мы быть уверены, что за нами никто не следит.

Аматор

— Премьера: 11 апреля

— Актеры: Рами Малек, Голт МакКеллани, Катрина Балф

Рами Малек возвращается в главной роли в шпионском триллере. Его герой, Чарльз Геллер, работает криптологом в ЦРУ и переживает личную трагедию: его жена погибает в результате теракта. Агентство не спешит помогать в поиске виновных, поэтому он берет дело в свои руки.

Геллер не агент в классическом понимании. Он привык работать на компьютере, но теперь вынужден вступить в реальную игру, где ошибка стоит жизни. Это экранизация романа Роберта Литтелла, которую поставил Джеймс Хоус, известный по сериалу "Медленные кони".

Аудитор 2

— Премьера: 24 апреля

— Актеры: Бен Аффлек, Джон Бернтал, Дж. К. Симмонс

После успеха первого фильма в 2016 году Бен Аффлек снова перевоплощается в Кристиана Вулффа – гениального аудитора с криминальным прошлым. Его задача – разгадать таинственное послание, оставленное после убийства его знакомого.

Но простое расследование быстро превращается в опасную игру, в которой Вулффу придется объединиться с братом и агентом Минфина, которого сыграл Дж. К. Симмонс. Главный вопрос фильма, удастся ли им раскрыть заговор, прежде чем они сами станут мишенями.

Ранее портал "Комментарии" сообщал обо всех фильмах, которые собрали более 2 миллиардов долларов в мировом прокате.

Также "Комментарии" писали, что Джордж Клуни объяснил, почему больше не будет сниматься в романтических фильмах.