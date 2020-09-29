«Фредди Крюгер» выпустит свой фирменный кофе

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Светлана Шкурупий
Известный актер Роберт Инглунд, который сыграл маньяка-убийцу Фредди Крюгера в серии фильмов "Кошмар на улице Вязов" решил выпустить собственный бренд кофе. Такой информацией поделилась компания Dead Sled Coffe, которая вместе с актером работает над запуском проекта.
Фредди Крюгер
Nightmare Blend ("Смесь кошмаров") Роберта Инглунда — идеальное сочетание вьетнамской робусты и южноамериканской арабики. Напиток имеет более насыщенный вкус и большую концентрацию кофеина, так что покупатели смогут бодрствовать долгое время.
Напомним, что Фредди Крюгер — культовый киноперсонаж, который приходит к своим жертвам во снах и наводит ужас. И тот, кого он убивает во сне — умирает и в реальности. В мире сновидений жуткий убийца неуязвим и обладает способностью возрождаться после гибели. Он предстает в образе мужчины с обгоревшим лицом и коричневой шляпе, а на руке у него перчатка с острыми лезвиями.
Ранее издание "Комментарии" сообщало, что мировой спрос на кофе вырос на фоне пандемии коронавируса.
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