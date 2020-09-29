kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 30.09.2020

BTC/USD

10839.61

ETH/USD

359.89

LTC/USD

45.65

НБУ 30.09.2020

USD/UAH

28.45

EUR/UAH

33.35

RUB/UAH

0.37

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Выборы-2020
migrants
Перемирие
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Досуг фильмы и сериалы «Фредди Крюгер» выпустит свой фирменный кофе
commentss НОВОСТИ Все новости

«Фредди Крюгер» выпустит свой фирменный кофе

В напитке будет большая концентрация кофеина

29 сентября 2020, 13:00
Автор:

Светлана Шкурупий

Известный актер Роберт Инглунд, который сыграл маньяка-убийцу Фредди Крюгера в серии фильмов "Кошмар на улице Вязов" решил выпустить собственный бренд кофе. Такой информацией поделилась компания Dead Sled Coffe, которая вместе с актером работает над запуском проекта. 

«Фредди Крюгер» выпустит свой фирменный кофе

Фредди Крюгер

Nightmare Blend ("Смесь кошмаров") Роберта Инглунда — идеальное сочетание вьетнамской робусты и южноамериканской арабики. Напиток имеет более насыщенный вкус и большую концентрацию кофеина, так что покупатели смогут бодрствовать долгое время. 

Напомним, что Фредди Крюгер — культовый киноперсонаж, который приходит к своим жертвам во снах и наводит ужас. И тот, кого он убивает во сне — умирает и в реальности. В мире сновидений жуткий убийца неуязвим и обладает способностью возрождаться после гибели. Он предстает в образе мужчины с обгоревшим лицом и коричневой шляпе, а на руке у него перчатка с острыми лезвиями. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что мировой спрос на кофе вырос на фоне пандемии коронавируса.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
Главная Новости