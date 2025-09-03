logo

Фильм с Усиком вызвал 15-минутные овации на Венецианском кинофестивале: может получить "Оскар"
НОВОСТИ

Фильм с Усиком вызвал 15-минутные овации на Венецианском кинофестивале: может получить "Оскар"

Фильм "Smashing Machine" с Двейном Джонсоном и Александром Усиком получил одобрение в Венеции и может стать фаворитом "Оскара".

3 сентября 2025, 11:35
Автор:
avatar

Slava Kot








На Венецианском кинофестивале состоялась премьера биографической драмы "Несокрушимый" (The Smashing Machine) о легенде смешанных единоборств Марке Керре. Главную роль сыграл Двейн Джонсон, а одно из ключевых камео принадлежит украинскому боксеру Александру Усику.

Фильм с Усиком вызвал 15-минутные овации на Венецианском кинофестивале: может получить "Оскар"

Фильм "Несокрушимый" с Усиком и Джонсоном. Фото из открытых источников

На кинофестивале в Венеции фильм "Несокрушимый" получил 15-минутные аплодисменты, что стало одним из самых эмоциональных моментов фестиваля. Журналист Variety Рамин Сетуде поделился видео с показа в соцсети X, где видно, как Двейн Джонсон со слезами на глазах принимает овации публики.

"Двейн Джонсон вытирает слезы во время 15-минутных оваций стоя за фильм "Smashing Machine". Это был самый эмоциональный момент, который мы пережили с тех пор, как Брендан Фрейзер четыре года назад начал свою оскаровскую кампанию за фильм "Кит"", — отметил Сетуде.

Фильм с Усиком вызвал 15-минутные овации на Венецианском кинофестивале: может получить ”Оскар” - фото 2

Двейн Джонсон на премьере фильма "Несокрушимый" в Венеции

Реакция зрителей уже породила слухи о возможной первой номинации Двейна Джонсона на "Оскар". Критики отмечают, что фильм "Несокрушимый" имеет все шансы повторить путь "Кита" с Бренданом Фрейзером. По их словам, эмоциональная история, мощная игра Джонсона, а также отличная режиссура делают его одним из главных претендентов на награду.

О чем фильм "Несокрушимый" (Smashing Machine)

Лента рассказывает историю одного из самых известных бойцов ММА Марка Керра, который переживал не только спортивные триумфы, но и темные страницы своей жизни, в частности, зависимость от обезболивающих, проблемы в семье и психологическую борьбу. По сюжету, после передозировки Карр оказывается на грани жизни и смерти и вынужден решить, либо он возвращается в форму и спасает брак, либо теряет все.

Кроме Джонсона, в фильме снялись Эмили Блант и Александр Усик, сыгравший главного соперника героя украинского бойца Игоря Волчанчина.

Премьера фильма "Несокрушимый" в кинотеатрах запланирована на 3 октября 2025 года.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Двейн Джонсон стал самым высокооплачиваемым актером мира.

Также "Комментарии" писали, что фильм о Путине получил 10-минутные аплодисменты на Венецианском кинофестивале.



Источник: https://variety.com/2025/film/news/the-rock-venice-smashing-machine-premiere-standing-ovation-1236493253/
