Фильм о Путине получил 10-минутные аплодисменты на Венецианском кинофестивале
commentss НОВОСТИ Все новости

Фильм о Путине получил 10-минутные аплодисменты на Венецианском кинофестивале

На Венецианском кинофестивале фильм "Волшебник Кремля" с Джудом Лоу в роли Путина получил 10-минутные овации.

1 сентября 2025, 12:35 comments1708
Автор:
avatar

Slava Kot

На Венецианском кинофестивале состоялась премьера политического триллера "Волшебник Кремля". Лента о начале политической карьеры Владимира Путина получила десятиминутные аплодисменты стоя, а актеры и режиссер трогательно принимали эти овации.

Фильм о Путине получил 10-минутные аплодисменты на Венецианском кинофестивале

Джуд Лоу в роли Путина. Фото: Carole Bethuel

Фильм о Путине режиссера Оливье Ассаяса вызвал особый интерес благодаря сильному актерскому составу. Джуд Лоу сыграл роль Путина, а Пол Дан его вымышленного политтехнолога Вадима Баранова. Ассаяс не сдержал эмоций и во время оваций на кинофестивале в Венеции перелез через несколько рядов, чтобы обнять команду, а затем спустился в зал поблагодарить зрителей. Алисия Викандер, сыгравшая любимую Баранова, не сдержала слез, когда овации продолжались минута за минутой.

Перед показом Лоу признался, что сознательно пошел на риск, согласившись сыграть одну из самых спорных политических фигур современности российского диктатора Владимира Путина.

"Я был уверен, что в руках Оливье эта история будет рассказана разумно, с нюансами и рефлексией. Мы не стремились к провокациям ради скандала. Путин — это часть более широкого нарратива", — объяснил Лоу.

Актер также рассказал, что одной из сложных частей работы было передать закрытую и непрозрачную натуру главы Кремля.

"Сложность для меня заключалась в том, что то, что показывает Путин, очень мало что раскрывает. Для него есть термин: "человек без лица". Это маска. Было ясно, что Оливье хотел, чтобы я изобразил то или иное с определенной эмоцией в той или иной сцене, а я испытывал внутренний конфликт, пытаясь показать очень мало", – объяснил Джуд Лоу.

"Волшебник Кремля" основан на одноименном романе и переносит зрителя в 1990-е годы, когда бывший офицер КГБ Владимир Путин только начинает свой путь к власти. Однако основной сюжет фильма рассказывает о Вадиме Баранове – вымышленном продюсере, который неожиданно становится архитектором политического имиджа будущего президента России.

Источник: https://variety.com/2025/film/festivals/jude-law-putin-wizard-of-the-kremlin-ovation-venice-premiere-1236492820/
