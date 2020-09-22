Фильмы и сериалы Netflix можно будет смотреть на украинском

Киносервис Netflix совсем скоро может порадовать своих пользователей украинским дубляжом популярных зарубежных фильмов и сериалов. Компания уже заключила соглашение с двумя украинскими студиями. Об этом сообщила в Facebook пресс-служба FILM.UA Group.

Netflix. Фото: Pexels

Работать со стриминговым сервисом и переводить фильмы, сериалы и различные шоу на украинский планируют отечественные студии Так Треба Продакшн и POSTMODERN Postproduction. Каждую из них представители Netflix оценили наилучшим образом.

" Так Треба Продакшн и POSTMODERN Postproduction рады рассказать о том, что они присоединяются к Netflix Post Partner Program и будуть дублировать контент на украинский язык. Обе компании, стоит отметить, получили самый высокий статус - Gold ", - говорится в сообщении.

Так Треба Продакшн и POSTMODERN Postproduction создают субтитры и дублируют контент как на украинский, так и на русский языки. Студии входят в состав FILM.UA Group.



А вот когда именно пользователи Netflix смогут увидеть первые фильмы и сериалы с украинским переводом - пока неизвестно.

Развлекательный сервис

Netflix

- один из крупнейший в мире. Подписку на него оформили почти 200 миллионов человек по всему миру.

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