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Фильмы и сериалы Netflix можно будет смотреть на украинском

Переводить на украинский для Netflix будут сразу две отечественные компании

сегодня, 07:59
Автор:

Виолетта Комаровская

Киносервис Netflix совсем скоро может порадовать своих пользователей украинским дубляжом популярных зарубежных фильмов и сериалов. Компания уже заключила соглашение с двумя украинскими студиями. Об этом сообщила в Facebook пресс-служба FILM.UA Group.

Фильмы и сериалы Netflix можно будет смотреть на украинском

Netflix. Фото: Pexels

Работать со стриминговым сервисом и переводить фильмы, сериалы и различные шоу на украинский планируют отечественные студии Так Треба Продакшн и POSTMODERN Postproduction. Каждую из них представители Netflix оценили наилучшим образом. 

"Так Треба Продакшн и POSTMODERN Postproduction рады рассказать о том, что они присоединяются к Netflix Post Partner Program и будуть дублировать контент на украинский язык. Обе компании, стоит отметить, получили самый высокий статус  - Gold", - говорится в сообщении.

Так Треба Продакшн и POSTMODERN Postproduction создают субтитры и дублируют контент как на украинский, так и на русский языки. Студии входят в состав FILM.UA Group.

А вот когда именно пользователи Netflix смогут увидеть первые фильмы и сериалы с украинским переводом - пока неизвестно. 

Развлекательный сервис Netflix - один из крупнейший в мире. Подписку на него оформили почти 200 миллионов человек по всему миру. 

Также ранее "Комментарии" рассказывали о том, что контракт с Netflix подписали принц Гарри и его жена Меган Маркл.


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