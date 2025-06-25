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Фанаты в шоке: создатели Симпсонов "убили" одного из главных героев сериала

Последний эпизод нового сезона "Симпсонов" шокировал фанатов смертью Мардж Симпсон.

25 июня 2025, 17:55
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Slava Kot

Финал 36-го сезона легендарного мультсериала "Симпсоны" шокировал фанатов неожиданным поворотом сюжета. В серии под названием "Чужие дела" создатели неожиданно "убили" одного из ключевых персонажей сериала — Мардж Симпсон, жену Гомера и мать Барта, Лизы и Мэгги.

Фанаты в шоке: создатели Симпсонов "убили" одного из главных героев сериала

Мардж Симпсон умерла в мультсериале "Симпсоны". Фото из открытых источников

В начале эпизода "Чужие дела" мы наблюдаем за отношениями Барта и Лизы Симпсон на протяжении многих лет. В это время Мардж волнуется о том, насколько близки будут брат и сестра, когда вырастут.

Затем серия переносит зрителей на 35 лет вперед. Взрослый Барт стал владельцем нелегального дома престарелых, а Лиза успешной карьеристкой. Барт и Лиза обсуждают свою "покойную мать" Мардж Симпсон, что означает, что она умерла и не дожила до 70 лет, в то время как большинство знакомых персонажей пережили ее.

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Взрослые Лиза и Барт Симпсон. Фото: IMDB

Особенно трогательной стала сцена, где Лиза читает письмо, оставленное Мардж "на случай, если Гомер ее переживет". В нем мать просит своих детей держаться вместе. После этого Барт и Лиза объединяются, чтобы "спасти" Гомера, оказавшегося в доме престарелых во Флориде.

За их общими усилиями наблюдает Мардж из облаков, впоследствии символически поднимающийся в небо с Ринго Старром из The Beatles.

Фанаты в шоке: создатели Симпсонов ”убили” одного из главных героев сериала - фото 3

Мардж Симпсон умерла в сериале "Симпсоны". Фото: Fox

Смерть Мардж Симпсон шокировала фанатов сериала, выразивших свои эмоции в социальных сетях.

"Чувак, они, черт возьми, убили Мардж Симпсон…", — реагирует один.

"Они убили Мардж Симпсон!?", – комментирует ситуацию другой.

"Ого, они убили Мардж из Симпсонов!? ЧТО?!", — выражает удивление третий.

Несмотря на то, что Мардж Симпсон умерла в последней серии 36 сезона "Симпсонов", она, вероятно, появится в новом сезоне в обычной роли. Ведь в серии показали ее далекое будущее.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в древнеегипетской гробнице нашли рисунок с Мардж Симпсон.

Также "Комментарии" писали о том, что в сериале "Симпсоны" прогнозировали эпидемию коронавируса.



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