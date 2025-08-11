logo

Эту сцену из фильма Скарлетт Йоханссон используют для отпугивания волков (ВИДЕО)
НОВОСТИ

Как сцена из фильма "Брачная история" помогает отпугивать волков в США

11 августа 2025, 16:00
Автор:
avatar

Slava Kot








Министерство сельского хозяйства США нашло нетипичный способ защитить скот на западе страны. Одним из методов отпугивания хищников стала эмоциональная сцена ссоры между персонажами Скарлетт Йоханссон и Адама Драйвера из фильма "Брачная история" (Marriage Story).

Сцена из фильма "Брачная история". Фото из открытых источников

Сцена из культовой драмы 2019 режиссера Ноа Баумбаха теперь используется не для показа в кинотеатрах, а для защиты животных в поле. Министерство сельского хозяйства США транслирует ее через громкоговорители, подключенные к дронам, патрулирующих сельскохозяйственные угодья. Целью такого шага стала попытка испугать волков, подходящих слишком близко к скоту.

По словам руководителя районного отделения ведомства в Орегоне Пола Вольфа, идея заключалась в том, чтобы волки услышали человеческие голоса в агрессивном эмоциональном тоне и стали ассоциировать людей с опасностью.

"Мне нужно, чтобы волки отреагировали и знали, что люди – это плохо", – объясняет Вольф.

Министерство сельского хозяйства объясняет, что именно сочетание разных голосов делает эту аудиозапись полезной для эксперимента. Она позволяет проверить реакцию волков на человеческий язык как таковой.

"Конкретная аудиозапись из фильма "Брачная история" была выбрана для проверки эффективности человеческого голоса в отпугивании волков, поскольку в ней есть как мужские, так и женские голоса, чтобы представить диапазон разных тонов. Хотя пилоты могут обращаться непосредственно к волкам через динамик дрона, эта стандартная аудиозапись была выбрана для контроля индивидуальных различий в тоне", – говорится в заявлении.

Помимо сцены из фильма со Скарлетт Йоханссон, беспилотники с громкоговорителями также подлетают к хищникам и включают различные тревожные аудио, в том числе звуки выстрелов, фейерверков и песни AC/DC — "Thunderstruck" или Five Finger Death Punch — "Blue on Black".

"Брачная история" вышла в 2019 году и быстро получила одобрительные отзывы критиков. Фильм был номинирован на шесть премий "Оскар", включая "Лучший фильм" и "Лучший оригинальный сценарий". Лора Дерн, сыгравшая адвокатку, получила статуэтку "Оскар" за лучшую женскую роль второго плана.

Источник: https://www.wsj.com/lifestyle/wolves-drones-livestock-ac-dc-scarlett-johansson-ed12d278
