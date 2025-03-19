Это самый кассовый мультфильм в истории, но о нем почти никто не слышал

Китайская анимационная лента "Нечжа 2" стала самым кассовым мультфильмом в истории, опередив такие голливудские хиты, как "Головоломка 2" и "Король Лев". Сборы мультфильма превысили 2 млрд долларов, однако об этом феноменальном успехе анимационного фильма мало кто знает.

Нечжа 2. Фото из открытых источников

Фильм "Нечжа 2" вышел в прокат на китайский Новый год 29 января 2025 и быстро стал хитом в родной стране. Всего за несколько недель он пересек отметку в миллиард долларов кассовых сборов, а впоследствии стал самым кассовым анимационным фильмом, опередив "Головоломка 2", который собрал 1,698 млрд долларов.

Теперь "Нечжа 2" обновил собственный рекорд и собрал 2,08 млрд долларов кассовых сборов, что сделало его самым кассовым анимационным фильмом в истории. Благодаря этому фильм занял пятое место среди самых кассовых фильмов всех времен. Особенностью кассовых сборов "Нечжа 2" оказалось то, что 99% прибыли он получил в Китае, что отличает его от голливудских блокбастеров, возлагаемых на глобальный рынок.

Кроме этого, мультфильм "Нечжа 2" установил еще несколько рекордов:

— Крупнейшее сборы китайского анимационного фильма за один день (более 700 млн юаней / 96 млн долларов США).

— Самый кассовый полнометражный анимационный релиз в Китае за все времена.

— Самый кассовый фильм неамериканского производства за все времена.

— Самый кассовый китайский фильм всех времен.

— Самый кассовый фильм за все время на отдельном рынке.

— Первый фильм, собравший 1 млрд долларов на одном рынке.

— Возглавил рейтинг самых кассовых фильмов 2025 года

"Нечжа 2" — это продолжение хита 2019 года, основанного на классическом китайском романе "Одежда богов" XVI века. Главный герой – мальчик с магической силой, пытающийся защитить родной город-крепость Чентангуань.

На создание фильма ушло 5 лет, а бюджет "Нечжа 2" составил около 83 млн долларов, что стало рекордом для китайской анимации. К проекту привлекли 138 анимационных студий и более 4 тысяч художников. Кроме того, для "Нечжа 2" был использован суперкомпьютер в Гуйчжоу, который вычислял сложные эффекты, в том числе лавовые потоки и морские волны.

Фильм "Нечжа 2" получил 92% положительных отзывов на Rotten Tomatoes и 8,1 из 10 на IMDb, что свидетельствует о его высоком качестве.

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