«Это история о нас всех»: студия «Квартал 95» снимает новый сериал

Под Киевом стартовали съемки нового проекта от студии "Квартал 95". Зрителям представят сериал под названием "100 тысяч минут вместе", в котором будет раскрыта тема взаимоотношений супругов во время самоизоляции. Такую информацию изданию "Комментарии" представила пресс-служба "Квартала 95".

Креативный продюсер Михаил Савин отметил, что в новой лирической комедии не будут высмеяны какие-то бытовые семейные проблемы, это будет сериал с философским смыслом, где будет показана разница между полами и их отношения.

пресс-служба Квартал-95

"Это история о нас всех, о том, что мы пережили совсем недавно. Думаю, зрители будут смотреть в зеркало, глядя в экран телевизора или монитора, ведь в этих героях точно узнают себя", - отметил он.

Известно, что проект называется "100 тысяч минут вместе" и рассказывает о том, как семейная пара, состоящая в браке 7 лет, вынуждена на 69 дней закрыться в доме, придерживаясь условий самоизоляции. И о том, как их дом становится полем войны. Пройдут ли их отношения проверку карантином, зрители увидят вскоре на телеканале "1+1".

Главные роли в лирической комедии сыграли Руслан Ханумак и Дарья Рыбак. Актриса ради участия в проекте даже кардинально сменила имидж, впервые покрасив волосы.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что звезда украинского сериала "Спіймати Кайдаша" сломала ногу на съемках нового фильма.

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