Джонни Депп возвращается в Голливуд: что известно о новом фильме актера

Джонни Депп снова появится на большом экране в новом боевике "Day Drinker", где он сыграет главную роль вместе с известной актрисой Пенелопой Крус. Фильм станет очередной совместной работой звездной пары после таких успешных проектов как "Кокаин", "Пираты Карибского моря" и "Убийство в Восточном экспрессе". Для актера это станет возвращением в Голливуд после громких судебных баталий, оказавших значительное влияние на его карьеру.

Джонни Депп. Фото: Harald Krichel

Фильм "Day Drinker" является триллером, который базируется на одноименном рассказе Зака Дина. История рассказывает о загадочной дружбе между незнакомцем которого играет Джонни Депп и барменкой в роли Пенелопы Крус, которая переживает тяжелую потерю любимого человека. В центре сюжета – их разговоры, общая боль и неожиданные события, которые переворачивают жизнь обоих героев.

Режиссером фильма выступает Марк Уэбб, известный по таким проектам, как "Удивительный Человек-паук" и будущей экранизации "Белоснежки", которая запланирована на 2025 год. Производство взяла на себя компания Lionsgate. Официальная дата выхода "Day Drinker" пока не объявлена.

Для Джонни Деппа этот фильм имеет особое значение, ведь он знаменует его возвращение в Голливуд после длительных судебных процессов с актрисой Эмбер Херд. После обвинений в насилии и проигранного дела о клевете в Великобритании в 2020 году, Депп был вынужден покинуть популярную франшизу "Фантастические звери". Однако в 2022 году актер одержал победу по делу о клевете в США, что позволило ему вернуться к съемкам в кино.

"Когда вас просят уволиться из фильма, в котором вы снимаетесь, из-за простых громких и согласных звуков, витающих в воздухе, да, вы чувствуете бойкот", — сказал Депп о бойкоте, который устроил Голливуд для актера, однако потом добавил, что "я не чувствую бойкота со стороны Голливуда, потому что я не думаю о Голливуде".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Джонни Депп мог найти новую девушку, которая оказалась россиянкой.

Также "Комментарии" писали о том, куда исчезла Эмбер Герд после проигрыша в суде Джонни Деппу.