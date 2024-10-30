logo

BTC/USD

72255.43

ETH/USD

2709.03

LTC/USD

72.44

USD/UAH

41.55

EUR/UAH

45.20

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Досуг фильмы и сериалы Джонни Депп возвращается в Голливуд: что известно о новом фильме актера
commentss НОВОСТИ Все новости

Джонни Депп возвращается в Голливуд: что известно о новом фильме актера

После скандала с Эмбер Херд Голливуд объявил бойкот Джонни Деппу, однако теперь актер возвращается на экраны большого кино.

сегодня, 16:02
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

Джонни Депп снова появится на большом экране в новом боевике "Day Drinker", где он сыграет главную роль вместе с известной актрисой Пенелопой Крус. Фильм станет очередной совместной работой звездной пары после таких успешных проектов как "Кокаин", "Пираты Карибского моря" и "Убийство в Восточном экспрессе". Для актера это станет возвращением в Голливуд после громких судебных баталий, оказавших значительное влияние на его карьеру.

Джонни Депп возвращается в Голливуд: что известно о новом фильме актера

Джонни Депп. Фото: Harald Krichel

Фильм "Day Drinker" является триллером, который базируется на одноименном рассказе Зака Дина. История рассказывает о загадочной дружбе между незнакомцем которого играет Джонни Депп и барменкой в роли Пенелопы Крус, которая переживает тяжелую потерю любимого человека. В центре сюжета – их разговоры, общая боль и неожиданные события, которые переворачивают жизнь обоих героев.

Режиссером фильма выступает Марк Уэбб, известный по таким проектам, как "Удивительный Человек-паук" и будущей экранизации "Белоснежки", которая запланирована на 2025 год. Производство взяла на себя компания Lionsgate. Официальная дата выхода "Day Drinker" пока не объявлена.

Для Джонни Деппа этот фильм имеет особое значение, ведь он знаменует его возвращение в Голливуд после длительных судебных процессов с актрисой Эмбер Херд. После обвинений в насилии и проигранного дела о клевете в Великобритании в 2020 году, Депп был вынужден покинуть популярную франшизу "Фантастические звери". Однако в 2022 году актер одержал победу по делу о клевете в США, что позволило ему вернуться к съемкам в кино.

"Когда вас просят уволиться из фильма, в котором вы снимаетесь, из-за простых громких и согласных звуков, витающих в воздухе, да, вы чувствуете бойкот", — сказал Депп о бойкоте, который устроил Голливуд для актера, однако потом добавил, что "я не чувствую бойкота со стороны Голливуда, потому что я не думаю о Голливуде".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Джонни Депп мог найти новую девушку, которая оказалась россиянкой.

Также "Комментарии" писали о том, куда исчезла Эмбер Герд после проигрыша в суде Джонни Деппу.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://variety.com/2024/film/news/johnny-depp-penelope-cruz-day-drinker-film-lionsgate-1236193108/
Теги:

Новости

Все новости