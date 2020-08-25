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Главная Новости Досуг фильмы и сериалы Джейк Джилленхол станет мошенником, плутом и... писателем
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Джейк Джилленхол станет мошенником, плутом и... писателем

Актер из "Горбатой горы" и "Послезавтра" снимется в сериале, который пока не получил название

сегодня, 04:38
Автор:

Екатерина Белоброва

Американский актер, известный по ролям в фильмах "Послезавтра" и "Горбатая гора" Джейк Джилленхол согласился на участие в съемках в многосерийном проекте о писателе, который наживался за счет патологической лжи и мошенничеству. Об этом сообщает портал "Мультикино".

Так, история повествует о неудавшемся писателе, автором проекта и режиссером стала Яница Браво.

Джейк Джилленхол станет мошенником, плутом и... писателем

Пока у сериала нет даже рабочего названия, но уже известно, что именно Джилленхол сыграет главную роль. Основой сериала выступит статья, опубликованная в The New Yorker в 2019 году. Мэллори всячески искал снисхождения среди окружения, лечил опухоли головного мозга, которых у него не было, выдавал себя за другого человека, воровал контент и выдавал за свое произведение.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что голливудский актер Джаред Лето сыграет культового художника Энди Уорхола. 

Известно, что фильм будет основан на книге Виктора Бокриса 1989 года "Уорхол: биография", права на которую Лето приобрел вместе с сопродюсером Майклом Де Лукой.  Сюжетную линию и диалоги пропишет Теренс Винтер, номинированный на "Оскар" за сценарий к фильму  Мартина Скорсезе "Волк с Уолл-стрит".





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