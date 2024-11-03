Долгожданные премьеры Netflix: что выйдет в показ уже на этой неделе

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Амбарцумян Анна
В первую неделю ноября Netflix радует своих подписчиков новыми долгожданными премьерами, обещающими привлечь внимание зрителей. От драматических сериалов до увлекательных документальных фильмов – платформа подготовила разнообразный контент для всех поклонников киноискусства. На этой неделе каждый сможет найти что-нибудь по своему вкусу, ведь среди новинок — как продолжение любимых историй, так и совершенно новые проекты. "Комментарии" ссылаясь на официальный сайт Netflix узнали, какие релизы будут на этой неделе.
Человек смотрит фильм. Фото: freepik
Релиз: среда
В стремлении встретить мужа своей мечты девушка, верящая в романтику, пытается найти в Нью-Йорке билет на рождественский концерт группы Pentatonix.
Актерский состав: Кристина Милиан, Дэвейл Эллис, Кофи Сирибо.
Жанры: Романтические комедийные фильмы, Комедийные фильмы, Романтические фильмы
О фильме: Волшебное, Положительное, Романтическое
Ожидайте 7 ноября
Взгляните на тренировки и личную жизнь Джейка Пола и
Майка Тайсона, пока они готовятся к уникальному зрелищному матчу. Событие будет транслироваться вживую 15 ноября.
Актерский состав: Джейк Пол, Майк Тайсон, Кэти Тейлор.
Жанры: Бокс, Документальные сериалы, Спортивное
О сериале: Вдохновляющее
Релиз новых эпизодов: четверг
Джон Би и его сплоченные друзья, живущие на острове в Северной Каролине, отправляются на поиски потерянных сокровищ и находят множество тайн и приключений.
Актерский состав: Чейз Стуокс, Маделлин Клайн, Мэдисон Бэйли
Жанры: Теледрамы, Подростковые телесериалы, Телевизионные приключенческие боевики
О сериале: Остросюжетное, Увлекательное
Последний сезон начинается 9 ноября
На фоне раздора между городами Питовер и Заун две сестры сражаются по разные стороны баррикад в войне магических технологий и противоречивых убеждений.
Актерский состав: Гейли Стайнфельд, Кейти Льюнг, Кевин Алехандро
Жанры: Анимация для взрослых, Телевизионные приключенческие боевики, Американские телесериалы
О сериале: Бескомпромиссное, Творческое
Релиз: среда
Фильм на основе романа Хуана Рульфо о мужчине, который ищет своего отца Педро Парамо в проклятом городе, полном жестокости и разочаровании от безответной любви.
Актерский состав: Мануэль Гарсия-Рульфо, Теноч Уэрта, Долорес Эредия
Жанры: Мексиканское, Драмы, фильмы на основе книг
О фильме: Интеллектуальное
Релиз: пятница
Молодой боец мечтает стать профи. Его попытки оборачиваются неудачами, пока случайный спарринг не дает ему долгожданного шанса проявить себя в бою с жестоким соперником.
Актерский состав: Мелвин Бумер, Франк Гастамбид, Bosh
Жанры: Французское, Теледрамы, Телевизионные приключенческие боевики
О сериале: Воспалительное, Бескомпромиссное, Вдохновляющее
Релиз минисериала: пятница
Испания, 1981: вооруженные люди нападают на банк и захватывают сотни заложников. Журналистка пытается узнать подлинные мотивы грабителей, прежде чем их арестуют.
Актерский состав: Мигель Эрран, Мария Педраса, Овик Кеучкерян
Жанры: Теледрамы, Испанское, Криминальные телесериалы
О сериале: Бескомпромиссное, Остросюжетное
Релиз минисериала: пятница
Человек, которого преследуют неудачи, и его бывшая, самая несчастная будущая невеста, вынуждены вместе отправиться в последнее путешествие в его жизни.
Актерский состав: У К Хван, Ли ю ми, О Чон Се
Жанры: Корейское, Телекомедии, Романтические телекомедии
О сериале: Романтическое
Напомним, Джонни Депп снова появится на большом экране в новом боевике "Day Drinker", где он сыграет главную роль вместе с известной актрисой Пенелопой Крус. Фильм станет очередной совместной работой звездной пары после таких успешных проектов как "Кокаин", "Пираты Карибского моря" и "Убийство в Восточном экспрессе". Для актера это станет возвращением в Голливуд после громких судебных баталий, оказавших значительное влияние на его карьеру.
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