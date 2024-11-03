Долгожданные премьеры Netflix: что выйдет в показ уже на этой неделе



















В первую неделю ноября Netflix радует своих подписчиков новыми долгожданными премьерами, обещающими привлечь внимание зрителей. От драматических сериалов до увлекательных документальных фильмов – платформа подготовила разнообразный контент для всех поклонников киноискусства. На этой неделе каждый сможет найти что-нибудь по своему вкусу, ведь среди новинок — как продолжение любимых историй, так и совершенно новые проекты. "Комментарии" ссылаясь на официальный сайт Netflix узнали, какие релизы будут на этой неделе.

Человек смотрит фильм. Фото: freepik

Встретимся следующего Рождества

Релиз: среда

В стремлении встретить мужа своей мечты девушка, верящая в романтику, пытается найти в Нью-Йорке билет на рождественский концерт группы Pentatonix.

Актерский состав: Кристина Милиан, Дэвейл Эллис, Кофи Сирибо.

Жанры: Романтические комедийные фильмы, Комедийные фильмы, Романтические фильмы

О фильме: Волшебное, Положительное, Романтическое





Обратный отсчет Пол — Тайсон

Ожидайте 7 ноября

Взгляните на тренировки и личную жизнь Джейка Пола и

Майка Тайсона, пока они готовятся к уникальному зрелищному матчу. Событие будет транслироваться вживую 15 ноября.

Актерский состав: Джейк Пол, Майк Тайсон, Кэти Тейлор.

Жанры: Бокс, Документальные сериалы, Спортивное

О сериале: Вдохновляющее





Наружные отмели (4 сезон)

Релиз новых эпизодов: четверг

Джон Би и его сплоченные друзья, живущие на острове в Северной Каролине, отправляются на поиски потерянных сокровищ и находят множество тайн и приключений.

Актерский состав: Чейз Стуокс, Маделлин Клайн, Мэдисон Бэйли

Жанры: Теледрамы, Подростковые телесериалы, Телевизионные приключенческие боевики

О сериале: Остросюжетное, Увлекательное





Оркейн

Последний сезон начинается 9 ноября

На фоне раздора между городами Питовер и Заун две сестры сражаются по разные стороны баррикад в войне магических технологий и противоречивых убеждений.

Актерский состав: Гейли Стайнфельд, Кейти Льюнг, Кевин Алехандро

Жанры: Анимация для взрослых, Телевизионные приключенческие боевики, Американские телесериалы

О сериале: Бескомпромиссное, Творческое





Педро Парамо

Релиз: среда

Фильм на основе романа Хуана Рульфо о мужчине, который ищет своего отца Педро Парамо в проклятом городе, полном жестокости и разочаровании от безответной любви.

Актерский состав: Мануэль Гарсия-Рульфо, Теноч Уэрта, Долорес Эредия

Жанры: Мексиканское, Драмы, фильмы на основе книг

О фильме: Интеллектуальное





Боец в клетке

Релиз: пятница

Молодой боец мечтает стать профи. Его попытки оборачиваются неудачами, пока случайный спарринг не дает ему долгожданного шанса проявить себя в бою с жестоким соперником.

Актерский состав: Мелвин Бумер, Франк Гастамбид, Bosh

Жанры: Французское, Теледрамы, Телевизионные приключенческие боевики

О сериале: Воспалительное, Бескомпромиссное, Вдохновляющее





Банк в осаде

Релиз минисериала: пятница

Испания, 1981: вооруженные люди нападают на банк и захватывают сотни заложников. Журналистка пытается узнать подлинные мотивы грабителей, прежде чем их арестуют.

Актерский состав: Мигель Эрран, Мария Педраса, Овик Кеучкерян

Жанры: Теледрамы, Испанское, Криминальные телесериалы

О сериале: Бескомпромиссное, Остросюжетное





Планктон

Релиз минисериала: пятница

Человек, которого преследуют неудачи, и его бывшая, самая несчастная будущая невеста, вынуждены вместе отправиться в последнее путешествие в его жизни.

Актерский состав: У К Хван, Ли ю ми, О Чон Се

Жанры: Корейское, Телекомедии, Романтические телекомедии

О сериале: Романтическое





Напомним, Джонни Депп снова появится на большом экране в новом боевике "Day Drinker", где он сыграет главную роль вместе с известной актрисой Пенелопой Крус. Фильм станет очередной совместной работой звездной пары после таких успешных проектов как "Кокаин", "Пираты Карибского моря" и "Убийство в Восточном экспрессе". Для актера это станет возвращением в Голливуд после громких судебных баталий, оказавших значительное влияние на его карьеру.