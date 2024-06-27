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Что смотрят украинцы: топ фильмов на Netflix

От "Наследия" до "Ультрамена": новые хиты Netflix для украинской аудитории

27 июня 2024, 18:30
Автор:
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Черновалова Кристина
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Стриминговый гигант Netflix представил обновлённый список самых популярных фильмов, которые завоевали сердца украинских кинолюбителей. 

Что смотрят украинцы: топ фильмов на Netflix

Новые фильмы на Netflix, которые любят в Украине

Лидеры просмотров – это фильмы, которые предлагают зрителям погрузиться в мир захватывающих сюжетов и незабываемых персонажей. Среди новинок – фильм "Наследие", где после смерти богатого дяди его родственники вступают в борьбу за огромное наследство, скрывающее множество тайн и загадок. Этот фильм привлек зрителей своей интригой и неожиданными поворотами сюжета.

Другой фильм, занявший верхние строчки рейтинга – "Путь возмездия". История бывшего спецназовца, возвращающегося домой, чтобы узнать правду о смерти отца, оборачивается расследованием, которое может стоить ей жизни. Зрители оценили динамику и напряжение, которые держат в напряжении до последних минут.

Также в списке нашлось место для фильма "Дракула. Неизвестная история", который рассказывает о жизни Влада Цепеша, более известного как Дракула. Этот фильм представляет собой погружение в глубину исторической драмы, осветляя малоизвестные факты из жизни знаменитого властелина.

Список популярных фильмов на Netflix включает и другие жанры: от мистических триллеров до исторических драм. Каждый зритель найдёт что-то для себя в этом многообразии кинопродукции. Также к просмотру рекомендуют Ловушка"

- "В глубинах Сены"

- "Ультрамен: Восхождение"

- "Красный дракон"

- "Атлас"

- "Академия господина Клекса"

- "Код доступа "Кейптаун""

Остаётся только добавить эти фильмы в свой список просмотра и насладиться кинематографическими шедеврами, которые уже оценили тысячи украинцев. 



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Источник: https://www.netflix.com/tudum/top10/ukraine
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