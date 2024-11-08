Что смотрят украинцы на Netflix: сериалы, покорившие зрителей

В Украине стриминговая платформа Netflix прочно закрепилась среди популярных сервисов, а список любимых фильмов и сериалов украинских зрителей поражает разнообразием. Драмы, триллеры, комедии – украинцы смотрят все. В этом рейтинге нашлось место и для украинского кино, ведь фильм "Конотопская ведьма" уверенно удерживает одну из ведущих позиций.

Netflix в Украине: Драмы, триллеры и «Конотопская ведьма» в топе популярности

Топовые сериалы на Netflix среди украинцев

"Цена красоты"

Среди самых популярных сериалов – драматическая история "Цена красоты", которая разворачивается в Атланте. По сюжету две совершенно разные женщины — стриптизерша Кимми и бизнес-леди Меллори — объединяют свои судьбы в опасных и часто запутанных ситуациях, связанных с коррупцией и обманом. Их борьба за выживание и неожиданные финалы эпизодов привлекают многих зрителей. В ролях: Тейлор Полидор, Кристл Стюарт и другие. Режиссером выступил Тайлер Перри. "Дипломатка"

Еще один хит — политическая драма "Дипломатка", рассказывающая о Кейте Вайлере, новоназначенном после США в Великобритании. На фоне международного кризиса героиня балансирует между карьерой и личной жизнью, ведь напряжение в работе влияет на его отношения с мужем. В главных ролях: Кэри Рассел, Руфус Сьюэлл. Режиссер — Дебора Кан, отлично передавшая атмосферу высокой политики. "Убивайте осознанно"

Этот триллер повествует об адвокате, который ищет баланс между работой и личной жизнью, однако случайно становится участником серии убийств. С каждой серией главный герой все больше погружается в опасные ситуации, изменяя свою сущность. Режиссеры Борис Кунц, Мартина Плура и Макс Зале представили зрителям историю с неожиданными поворотами и динамичным сюжетом.

Любимые фильмы на Netflix в Украине

Кроме сериалов, украинские зрители выбирают и разные фильмы. Среди популярных лент:

"Закон Лидии Поэт"

"Последняя ночь в Треморе"

"Вурдалаки"

"Темные времена"

"Братья Супер Марио"



