Что смотрят украинцы на Netflix: обновленный список лидеров просмотра



















Платформа Netflix обновила свой еженедельный список наиболее просматриваемых фильмов и сериалов, предлагая зрителям глобальный ориентир в мире кинематографа. В этом обзоре мы погрузимся в тренды Украины, где местные зрители выделили несколько проектов, заслуживающих особого внимания.

Найпопулярніші серіали в Україні

1. "Сигнал": загадочное исчезновение ведет к мировым разоблачениям

На вершине списка предпочтений украинских зрителей находится фэнтезийная драма "Сигнал". Сериал состоит из четырех эпизодов, погружающих зрителя в загадочную историю исчезновения астронавтки. Ее родные и близкие, погруженные в глубокий траур, начинают поиски, которые приводят к разглашению секретов, способных изменить понимание реальности всемирного масштаба.





2. "Джентльмены": наследство с неожиданным "бонусом"

Следующим в списке идет сериал "Джентльмены", вдохновленный одноименным фильмом Гая Ричи, который вызвал большой резонанс в 2019 году. В центре сюжета — аристократ по имени Эдди, исполненный Тео Джеймсом, который обнаруживает, что его семейное поместье скрывает куда больше, чем старинные стены. Раскрывается, что под его землями раскинулась огромная империя по производству марихуаны, управляемая людьми, не намеренными отказываться от своего владения без борьбы.





3. "Аватар: Последний защитник": восстановление мира в руках Аватара

Долгое время удерживаясь в списке фаворитов украинских зрителей, сериал "Аватар: Последний защитник" продолжает завоевывать сердца поклонников жанра фэнтези. Это история о молодом воздушном маге по имени Аанг, который пробуждается после долгого сна в мире, раздираемом войной. Вместе со своими новыми друзьями, Соккой и Катарой, Аанг отправляется на опасное путешествие, чтобы выполнить свою миссию и восстановить гармонию в мире как следующий Аватар.





Этот обновленный список популярных сериалов на Netflix демонстрирует разнообразие вкусов украинских зрителей, отражая широкий спектр интересов и предпочтений. От мистического фэнтези и детективных драм до захватывающих приключений в борьбе за справедливость, каждый из этих сериалов предлагает уникальный сюжет, глубоко проработанные персонажи и визуально насыщенный мир, позволяющий погрузиться в неповторимые истории.