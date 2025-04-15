Что смотреть после "Черного зеркала": пять похожих сериалов



















После очередного сезона "Черного зеркала" у многих зрителей остается ощущение тревожного восхищения и желания еще глубже погрузиться в мир мрачных предсказаний и непростых нравственных дилемм. Если вы ищете сериал, что заставит вас задуматься над тем, куда двигается человечество, портал "Комментарии" собрал подборку из пяти достойных внимания сериалов в стиле "Черного зеркала".

Сериалы похожи на "Черное зеркало"

Сериалы похожи на "Черное зеркало".

1. "Годы" (Years and Years)

Этот сериал от BBC часто сравнивают с "Черным зеркалом". Сюжет разворачивается вокруг британской семьи, которая пытается выжить в стремительно меняющемся мире под влиянием политических катастроф, технологических прорывов и экономической нестабильности.

"Годы" поражают не только своей драматургией, но и пугающей правдоподобностью — сценаристы искусно переплетают личные драмы героев с глобальными потрясениями. В сериале присутствует линия убегающего от полномасштабной войны украинского беженца, и это в 2019 году, за 3 года до вторжения РФ.

Трейлер сериала "Годы":

2. "Сумеречная зона" (The Twilight Zone, 2019)

Перезапуск легендарной антологии возвращает зрителя в знакомый формат, где каждая серия это отдельная история с неожиданными поворотами. Здесь переплетаются сатира, наука и жуткие реалии. Кроме того, некие эпизоды так плотно сталкиваются с темами "Черного зеркала", что можно ощутить такую же атмосферу.

Благодаря разнообразию сюжетов и тональности этот сериал идеально подходит для тех, кто любит разгадывать загадки и задумываться над тонкой гранью между реальностью и фантазией.

Трейлер сериала "Сумеречная зона":

3. "Любовь, смерть и роботы" (Love, Death + Robots)

Эта анимационная антология от Netflix стала культовой для любителей визуальной роскоши и оригинальных идей. Каждый эпизод – это отдельная вселенная. В "Любовь, смерть и роботы" находятся футуристические антиутопии, абсурдные комедии и экзистенциальные драмы.

Сериал увлекает жанровым разнообразием, неожиданными сюжетными ходами и потрясающей анимацией. Если вам понравилась философская подоплека "Черного зеркала", здесь вы найдете не меньше материала для размышлений.

Трейлер сериала "Любовь, смерть и работы":

4. "Электрические сны Филиппа К. Дика" (Philip K. Dick's Electric Dreams)

Если имя Филиппа К. Дика для вас уже ассоциируется с культовыми научно-фантастическими произведениями, этот сериал обязателен для просмотра. "Электрические сны" – это десять самостоятельных эпизодов, вдохновленных прозой одного из самых влиятельных писателей 20 века.

Каждая серия исследует темы идентичности, контроля за сознанием, вмешательства технологий в жизнь человека. Все то, что так любят фанаты "Черного зеркала". Это идеальная возможность погрузиться в мир альтернативной реальности, где будущее одновременно завораживает и пугает.

Трейлер сериала "Электрические сны Филиппа К. Дика":

5. "Разрыв" (Severance)

Этот сериал с первых минут увлекает концепцией, заставляющей задуматься о границах между личной жизнью и работой. В "Разрыве" работникам офиса разделяют память. Они не помнят ничего о своей личной жизни, находясь на работе и наоборот.

Сериал мастерски играет с темами корпоративного контроля, потери идентичности и борьбы за правду. Атмосфера напряжения увеличивается с каждой серией, а разгадка главной тайны держит в напряжении.

Трейлер сериала "Разрыв":

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