Что смотреть летом: пять самых ожидаемых сериалов июля

Netflix

В этом месяце на популярных стриминг-сервисах выходит множество интересных киноновинок, так что вам будет чем заняться на выходных. Зрителей ожидает документалистика о паранормальных явлениях, новая адаптация артуровской легенды и много чего другого. О новых сериалах июля рассказало издание "Сегодня".

Нераскрытые тайны

1 июля на стриминговой платформе Netflix стартовал документальный сериал "Нераскрытые тайны". Сюжет рассказывает о реальных историях убийств и других преступлений, а также о паранормальных явлениях и пропавших без вести людях.





Монахиня-воин

Для любителей фэнтези 2 июля вышел сериал под названием "Монахиня-воин". В центре сюжета оказывается молодая девушка Эва, которая очнувшись в морге, обнаружила у себя суперспособности. Теперь главной героине предстоит вступить в смертельную битву добра со злом.





Дивный новый мир

15 июля на экраны выходит американский фантастический телесериал "Дивный новый мир", снятый по одноименной книге 1932 года Олдоса Хаксли. Его сюжет перенесет зрителей в Лондон - в далекое будущее, где общество разбито на касты, а все проблемы решаются с помощью синтетического наркотика — сомы. Но однажды двое жителей города оказываются за его пределами и попадают в эпицентр восстания против системы.





Проклятая

17 июля на Netflix стартует американский драматический веб-сериал "Проклятая". Это подростковая история в стиле фэнтези, предлагает взглянуть на легенду об Артуре с нового ракурса. Главная героиня отправляется на поиски волшебника Мерлина, чтобы доставить ему старинный меч, но путь ее будет нелегким.





Алиенист: Ангел тьмы

Второй сезон американского криминально-драматического сериала "Алиенист: Ангел тьмы" выходит на экраны 19 июля. Он расскажет о серии жестоких убийств, которые произошли в Нью-Йорке в XIX веке. Полиция понимает, что столкнулась с настоящим маньяком и отправляет по его следам необычную команду.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что создатель "Американской истории ужасов" анонсировал новый сериал по этой вселенной.

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