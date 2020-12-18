Что посмотреть с детьми: 5 рождественских мультфильмов

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Светлана Шкурупий
Близится Новый год, который с нетерпением ждут взрослые, и конечно же, дети, искренне верящие в чудеса и волшебство. Чтобы окунуться в праздничную атмосферу, порадовать детей и научить их правильным поступкам, издание "Комментарии" подготовили подборку увлекательных рождественских мультфильмов.
какие мультфильмы посмотреть с детьми / фото: Illumination Entertainment / Universal Pictures
Секретная служба Санта-Клауса
Интересный, веселый и добрый мультфильм, который можно посмотреть в кругу семьи в преддверии Нового года. Вы подробнее узнаете о том, как Санта-Клаусу и его помощникам удается за одну ночь облететь весь мир, чтобы оставить хорошим детишкам подарки. И что будет, если в самый ответственный момент, случится сбой…
Гринч
Красочный, увлекательный мультфильм, который подарит праздничное настроение и вдохновит на добрые поступки. Сюжет разворачивается вокруг зеленого монстрика-ворчуна Гринча, который обижен на жителей маленького городка, поэтому ведет одинокую жизнь. Однажды он решается украсть все подарки в городе под видом Санта-Клауса, чтобы испортить Рождество. Но сможет ли он реализовать свой план?
Микки: Однажды под Рождество
Персонажи мультфильма собрались вместе, чтобы поведать о сказочных чудесах Рождества в трех увлекательных историях. В лучших традициях Диснеевских сказок, Минни и Микки расскажут, как сделать рождественский праздник необыкновенным, чтобы порадовать друг друга.
Каспер: Рождество призраков
Забавный сюжет этого веселого мультика подарит детишкам массу положительных эмоций, позволит прикоснуться к магии Рождества. А многие из сегодняшних пап и мам смогут вновь вернуться в детство и провести несколько незабываемых минут в компании с милейшим призраком Каспером.
Полярный экспресс
Мультфильм для семейного просмотра, который окунет вас в атмосферу праздника. В центре сюжета мальчик, который верит в Санта-Клауса, несмотря на то, что все вокруг твердят о том, что его не существует. И в один момент, его вера вознаграждается, и он садится в волшебный поезд, которым мчит на Северный полюс.
Ранее издание "Комментарии" сообщало, как выбрать полезный мультфильм для ребенка.
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