Что посмотреть на выходных с детьми: топ-5 семейных мультфильмов

Выходные – идеальное время, чтобы провести его вместе с семьей. А что может быть приятнее совместного просмотра интересного мультфильма? Чтобы облегчить ваш выбор, мы подготовили подборку из пяти лучших семейных мультфильмов, которые обязательно понравятся как детям, так и взрослым.

Мультик "Вперед". Фото из открытых источников

1. "Зоотрополис" (Zootopia)

Этот яркий и динамичный мультфильм перенесет вас в мир, где животные живут рядом с людьми и занимают всевозможные профессии. Главная героиня – молодая зайчиха Джуди Хопс – мечтает стать полицейской. Вместе со своим напарником, хитроватым лисом Ником Уайлдом, она расследует таинственное исчезновение. "Зоотрополис" – это не только увлекательная детективная история, но и мультфильм, который учит толерантности и дружбе.





2. "Как обуздать дракона" (How to Train Your Dragon)

Эта трогательная история о дружбе викинга Иккинга и беззубых драконов покорила сердца миллионов зрителей по всему миру. Мультфильм учит нас воспринимать других такими, какие они есть, и преодолевать свои страхи. А похождения Иккинга и Беззубого заставят вас улыбаться и переживать вместе с героями.





3. "Коко" (Coco)

"Коко" – это трогательная история о мальчике Мигеле, который мечтает стать музыкантом, несмотря на запрет своей семьи. Во время празднования Дня мёртвых Мигель попадает в волшебный мир своих предков. Мультфильм затрагивает важные темы, такие как семейные традиции, память об умерших и поиск своего пути.





4. "Пей" (Sing)

Если вы любите музыку, то этот мультфильм вам точно понравится. Коала Бастер Мун организует грандиозный конкурс талантов, в котором принимают участие самые разные животные. "Пой" – это веселый и энергичный мультфильм, который поднимет настроение всей семье.





5. "Вперед" (Onward)

Два брата-эльфа отправляются в магическое путешествие, чтобы провести последний день со своим отцом. "Вперед" – это трогательная история о семейных отношениях, потерях и надежде. Мультфильм полон юмора и приключений, но одновременно заставляет задуматься о важных вещах.





