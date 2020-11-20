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Что посмотреть на выходных: пять фильмов, от которых вы не сможете оторваться

Сохраняйте названия и наслаждайтесь увлекательным просмотром

сегодня, 19:15
Автор:

Елизавета Черных

До сих пор не знаете, чем заняться на выходных? Издание "Комментарии" подготовило для вас пять интересных фильмов, которые точно скрасят ваш вечер. 

Что посмотреть на выходных: пять фильмов, от которых вы не сможете оторваться

ФОТО: Из открытых источников

"Плохие парни навсегда"  - комедия/боевик

Бывшие напарники по службе Бернетт и Лоури уже давно не занимаются поимкой преступников. Однако, "плохим парням" вновь придется объединиться, чтобы противостоять албанскому наемнику, который решает отомстить за смерть своего брата. 

Что посмотреть на выходных: пять фильмов, от которых вы не сможете оторваться - фото 2

"Удивительное путешествие доктора Дулиттла" — приключения

Семь лет назад известный ветеринар Дулиттл потерял свою жену. Теперь он ведет затворнический образ жизни, скрывшись за высокими стенами своего поместья вместе со своими животными. Однако, он еще не знает, какие приключения ждут его и его четырехлапых друзей. 

Что посмотреть на выходных: пять фильмов, от которых вы не сможете оторваться - фото 3

"Под откос" — драма/комедия

Семья отправляется на отдых в Альпы и наслаждается прекрасным времяпровождением. Но внезапно лавина накрывает ресторан, и это событие меняет жизнь семьи, ведь в самый ответственный момент отец сбежал, оставив родных без защиты.

Что посмотреть на выходных: пять фильмов, от которых вы не сможете оторваться - фото 4

"Темные воды" — драма/триллер 

В фильме показывают историю корпоративного юриста Роберта Билотта, раскрывшего многолетнюю историю загрязнения окружающей среды химической компанией.

Что посмотреть на выходных: пять фильмов, от которых вы не сможете оторваться - фото 5

"Старые счеты" — боевик/триллер 

Отбыв 19-летнее тюремное наказание за несовершенное преступление, Френк выходит на свободу. Теперь мужчина станет перед выбором: наверстать упущенные годы с семьей или отомстить тем, кто упек его за решетку. 

Что посмотреть на выходных: пять фильмов, от которых вы не сможете оторваться - фото 6


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