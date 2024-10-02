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Что мы смотрели 10 лет назад: лучшие фильмы 2014 года

Подборка лучших фильмов 2014 года.

2 октября 2024, 17:45
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Автор:
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Slava Kot

2014 год был чрезвычайно насыщенным для кинематографа. Он подарив зрителям фильмы, которые запомнятся надолго. В том году на экраны вышли картины разных жанров, от масштабных научно-фантастических блокбастеров до поразительных психологических драм. Портал "Комментарии" подготовил подборку лучших фильмов 2014 года.

Что мы смотрели 10 лет назад: лучшие фильмы 2014 года

Фильм "Ярость". Фото из открытых источников

Интерстеллар

  • Жанр: научная фантастика
  • Актеры: Мэттью МакКонахи, Энн Хэтэуэй, Джессика Честейн

Что мы смотрели 10 лет назад: лучшие фильмы 2014 года - фото 2

Фильм Кристофера Нолана рассказывает историю группы космонавтов, отправляющихся в путешествие для поиска новой планеты для человечества. В центре сюжета – размышления о выживании человечества и значении любви и времени.

Одержимость

  • Жанр: драма, музыка
  • Актеры: Майлз Теллер, Дж. К. Симмонс

Что мы смотрели 10 лет назад: лучшие фильмы 2014 года - фото 3

Сюжет фильма описывает историю молодого музыканта, стремящегося достичь совершенства в игре на барабанах под жестким руководством учителя, роль которого исполняет Дж. К. Симмонс. Фильм полон напряжения, изображая, как амбиции могут стать навязчивой идеей.

Бердмен

  • Жанр: комедия, драма
  • Актеры: Майкл Китон, Эдвард Нортон, Эмма Стоун

Что мы смотрели 10 лет назад: лучшие фильмы 2014 года - фото 4

Черная комедия Алехандро Гонсалеса Иньярриту о бывшем актере супергеройских фильмов, пытающемся возродить свою карьеру на сцене Бродвея. Это сложный психологический портрет актера, полный метафор и глубоких размышлений о славе, успехе и творчестве.

Патруль времени

  • Жанр: научная фантастика, триллер
  • Актеры: Итан Хоук, Сара Снук

Что мы смотрели 10 лет назад: лучшие фильмы 2014 года - фото 5

Фильм рассказывает об путешествующем во времени агенте, который выполняет задачи для предотвращая преступления. Однако его последнее задание оказывается чрезвычайно сложным и таинственным. Это необычный научно-фантастический триллер с непредсказуемыми поворотами сюжета.

Ярость

  • Жанр: военный, драма
  • Актеры: Брэд Питт, Шая Лабаф

Что мы смотрели 10 лет назад: лучшие фильмы 2014 года - фото 6

Фильм показывает последние дни Второй мировой войны через историю команды танка под руководством сержанта Дона "Wardaddy" Коллиера. Жестокие бои и тяжелое психологическое напряжение войны переплетаются с темой братства и самопожертвования.

Дикая

  • Жанр: драма, биография
  • Актеры: Риз Уизерспун, Лора Дерн

Что мы смотрели 10 лет назад: лучшие фильмы 2014 года - фото 7

Фильм, основанный на реальных событиях, рассказывает о женщине, которая отправляется в одинокое путешествие через Тихоокеанскую тропинку после тяжелых жизненных потерь. Путешествие становится для нее способом обрести себя и восстановить внутреннее равновесие.

Отель "Гранд Будапешт"

  • Жанр: комедия, приключения
  • Актеры: Рейф Файнс, Тони Револори, Эдриен Броуди

Что мы смотрели 10 лет назад: лучшие фильмы 2014 года - фото 8

Колоритная комедия Веса Андерсона о консьерже роскошной гостиницы в Европе между двумя мировыми войнами. Фильм отличается уникальным визуальным стилем, насыщенными цветами и волшебной атмосферой.

Исчезнувшая

  • Жанр: триллер, драма
  • Актеры: Бен Аффлек, Розамунд Пайк

Что мы смотрели 10 лет назад: лучшие фильмы 2014 года - фото 9

Психологический триллер Дэвида Финчера по роману Гилиан Флинн о муже, который становится главным подозреваемым в исчезновении своей жены. Фильм ознаменовался своим неожиданным развитием сюжета и замечательной игрой актеров.

Стражи Галактики

  • Жанр: фантастика, комедия
  • Актеры: Крис Пратт, Зои Салдана, Дэйв Батиста

Что мы смотрели 10 лет назад: лучшие фильмы 2014 года - фото 10

Этот фильм Марвел стал настоящим хитом благодаря своей несерьезности и удачному юмору. История о группе преступников, объединяющихся для защиты галактики, стала свежим глотком в мире супергеройских блокбастеров.

Племя

  • Жанр: драма
  • Актеры: Григорий Фесенко, Яна Новикова

Что мы смотрели 10 лет назад: лучшие фильмы 2014 года - фото 11

Украинская драма о глухонемом подростке, который попадает в специнтернат и становится частью криминальной группы. Фильм поражает своей смелой постановкой: в нем нет никаких слов, все диалоги происходят на жестовом языке без субтитров.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о фильме с Деми Мур, который шокировал зрителей настолько, что они покидали кинотеатр.

Также "Комментарии" писали о подборке фильмов на вечер для всей семьи.



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