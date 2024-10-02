Что мы смотрели 10 лет назад: лучшие фильмы 2014 года

2014 год был чрезвычайно насыщенным для кинематографа. Он подарив зрителям фильмы, которые запомнятся надолго. В том году на экраны вышли картины разных жанров, от масштабных научно-фантастических блокбастеров до поразительных психологических драм. Портал "Комментарии" подготовил подборку лучших фильмов 2014 года.

Фильм "Ярость". Фото из открытых источников

Интерстеллар

Жанр: научная фантастика

научная фантастика Актеры: Мэттью МакКонахи, Энн Хэтэуэй, Джессика Честейн





Фильм Кристофера Нолана рассказывает историю группы космонавтов, отправляющихся в путешествие для поиска новой планеты для человечества. В центре сюжета – размышления о выживании человечества и значении любви и времени.

Одержимость

Жанр: драма, музыка

драма, музыка Актеры: Майлз Теллер, Дж. К. Симмонс





Сюжет фильма описывает историю молодого музыканта, стремящегося достичь совершенства в игре на барабанах под жестким руководством учителя, роль которого исполняет Дж. К. Симмонс. Фильм полон напряжения, изображая, как амбиции могут стать навязчивой идеей.

Бердмен

Жанр: комедия, драма

комедия, драма Актеры: Майкл Китон, Эдвард Нортон, Эмма Стоун





Черная комедия Алехандро Гонсалеса Иньярриту о бывшем актере супергеройских фильмов, пытающемся возродить свою карьеру на сцене Бродвея. Это сложный психологический портрет актера, полный метафор и глубоких размышлений о славе, успехе и творчестве.

Патруль времени

Жанр: научная фантастика, триллер

научная фантастика, триллер Актеры: Итан Хоук, Сара Снук





Фильм рассказывает об путешествующем во времени агенте, который выполняет задачи для предотвращая преступления. Однако его последнее задание оказывается чрезвычайно сложным и таинственным. Это необычный научно-фантастический триллер с непредсказуемыми поворотами сюжета.

Ярость

Жанр: военный, драма

военный, драма Актеры: Брэд Питт, Шая Лабаф





Фильм показывает последние дни Второй мировой войны через историю команды танка под руководством сержанта Дона "Wardaddy" Коллиера. Жестокие бои и тяжелое психологическое напряжение войны переплетаются с темой братства и самопожертвования.

Дикая

Жанр: драма, биография

драма, биография Актеры: Риз Уизерспун, Лора Дерн





Фильм, основанный на реальных событиях, рассказывает о женщине, которая отправляется в одинокое путешествие через Тихоокеанскую тропинку после тяжелых жизненных потерь. Путешествие становится для нее способом обрести себя и восстановить внутреннее равновесие.

Отель "Гранд Будапешт"

Жанр: комедия, приключения

комедия, приключения Актеры: Рейф Файнс, Тони Револори, Эдриен Броуди





Колоритная комедия Веса Андерсона о консьерже роскошной гостиницы в Европе между двумя мировыми войнами. Фильм отличается уникальным визуальным стилем, насыщенными цветами и волшебной атмосферой.

Исчезнувшая

Жанр: триллер, драма

триллер, драма Актеры: Бен Аффлек, Розамунд Пайк





Психологический триллер Дэвида Финчера по роману Гилиан Флинн о муже, который становится главным подозреваемым в исчезновении своей жены. Фильм ознаменовался своим неожиданным развитием сюжета и замечательной игрой актеров.

Стражи Галактики

Жанр: фантастика, комедия

фантастика, комедия Актеры: Крис Пратт, Зои Салдана, Дэйв Батиста





Этот фильм Марвел стал настоящим хитом благодаря своей несерьезности и удачному юмору. История о группе преступников, объединяющихся для защиты галактики, стала свежим глотком в мире супергеройских блокбастеров.

Племя

Жанр: драма

драма Актеры: Григорий Фесенко, Яна Новикова





Украинская драма о глухонемом подростке, который попадает в специнтернат и становится частью криминальной группы. Фильм поражает своей смелой постановкой: в нем нет никаких слов, все диалоги происходят на жестовом языке без субтитров.

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