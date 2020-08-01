«Чернобыль» получил премию BAFTA как лучший мини-сериал

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Татьяна Веремеева
Сериал телеканала HBO "Чернобыль" о катастрофе на ЧАЭС получил премию
Британской академии кино и телевизионных искусств BAFTA в номинации "Лучший
мини-сериал". Об этом сообщает издание "Буквы"
со ссылкой на Hollywood Reporter.
Кроме того, актер Джаред Харрис, который сыграл одну из главный ролей члена комиссии по расследованию причин и
ликвидации аварии на ЧАЭC – академика Валерия Легасова — получил премию "Лучшая
мужская роль".
Отметим, над сериалом "Чернобыль" совместно работали каналы HBO и Sky
Atlantic, режиссером стал Йохан Ренк. Сериал попал в шорт-лист премии BAFTA TV
2020 сразу в 14 категориях и получил 9 награл.
В июле "Чернобылю" были присуждены 7 наград BAFTA: за лучшую режиссуру (фикшн); оригинальную музыку; в категории "Фотография и свет: фикшн", в категории "Лучший продакшн-дизайн"; "Звук: фикшн"; "Редактура: фикшн"; за костюмы.
Напомним,
фильм "Чернобыль" телеканала НВО получили
премию Emmy в категории "Лучший мини-сериал". Жюри, кроме всего прочего,
отметило отдельной премией сценарий и режиссера сериала в соответствующих
номинациях. Сценарист сериала Крэйг Мэйзин заявил, что посвящает победу всем
жертвам катастрофы на Чернобыльской АЭС.
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