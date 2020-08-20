Будет страшно: в сиквел «Аквамена» добавят больше ужасов

Американский супергеройский фильм "Аквамен", вышедший на экраны в 2018 году, стал самой успешной кинокартиной по комиксам DC. Студия Warner Bros. быстро дала сиквелу зеленый свет, но долгое время о продолжении ничего не было известно. И лишь недавно режиссер приключенческого боевика Джеймс Ван рассказал фанатам, чего ожидать во второй части. Отрывок его общения с поклонниками опубликовала в социальной сети Twitter студия DC.

Джеймс Вана часто называют "мастером ужасов", он известен такими работами, как "Астрал", "Пила", "Заклятье" и многих других. Отвечая на вопрос фаната, стоит ли ждать во второй части "Аквамена" хоррор-элементов, режиссер ответил, что очень любит жанр ужасов и будет пытаться добавить в фильм больше "страшного соуса".

Кадр из фильма "Аквамен" | Warner Bros. Pictures Co.

Известно, что в сиквеле к главной роли вернется Джейсон Момоа, а премьера кинокартины запланирована на декабрь 2022 года.





Напомним, по мотивам фильма "Аквамен" снимут мини-сериал.

Ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что звезда "Аквамена" сыграет в новом триллере от Netflix.

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