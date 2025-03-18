Братья Руссо раскрыли план, как исправят киновселенную Marvel: готовят большую перезагрузку

После смешанных отзывов о фильмах последних фаз киновселенной Marvel (MCU) студия готовит масштабную перезагрузку. К рулю новых "Мстителей" возвращаются Джо и Энтони Руссо, режиссеры, которые в свое время создали самые большие хиты Marvel — "Мстители: Война бесконечности" и "Мстители: Завершение".

Братья Руссо возвращаются в Marvel. Фото из открытых источников

В своем интервью The Times братья Руссо рассказали, как планируют вернуть киновселенную Marvel в прежнюю форму с помощью двух будущих фильмов: "Мстители: Судный день" и "Мстители: Тайные войны". Братья Руссо признали, что киновселенная Marvel стала слишком разветвленной и нуждается в большей структурированности. По их словам, в будущих фильмах о мстителях они хотят вернуть четкую центральную историю. Именно это, по их мнению, помогло "Саге Бесконечности" добиться такого успеха.

"Да, MCU стал достаточно большим, это точно. Я имею в виду, откровенно говоря, мы боремся с той же проблемой, что и фанаты. Необходимо больше центрального рассказа. Это было то, о чем мы очень четко говорили, когда работали с Marvel раньше. Мы хотели бы вернуть сфокусированный рассказ", — сказал Энтони Руссо.

Фанаты Marvel в последние годы все чаще жаловались на отсутствие цельности в сюжетах. В то время как завершившаяся в 2019 году "Сага Бесконечности" имела четкую структуру, новая "Сага Мультивселенной" разрослась в десятки отдельных проектов. Помимо фильмов MCU начал выпускать сериалы, мультфильмы и специальные проекты для Disney+, но многие из них выглядели разрозненными и не связанными между собой.

Особенно проблемы киностудии стали очевидны после того, как Marvel решили сделать главным злодеем Канга Завоевателя. Его интегрировали в "Человек-муравей и Осу: Квантомания" и сериал "Локи", но после увольнения актера Джонатана Мейджорса эти планы были свернуты. Вместо него Marvel теперь делают ставку на Доктора Дума, роль которого исполнит Роберт Дауни-младший.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о 7 самых ожидаемых фильмах 2025 года. В списке присутствует проект братьев Руссо.

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